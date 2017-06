Boca estrenó el título con un empate

Boca Juniors no pudo festejar el título con una victoria, pese a ir ganando 2 a 0, e igualó anoche ante Olimpo de Bahía Blanca, que aún sueña con quedarse en Primera División, por 2 a 2, en un partido correspondiente a la 29ª fecha del torneo de Primera División. El conjunto "xeneize" se puso en ventaja con los goles de Ricardo Centurión, a los 41 minutos y Darío Benedetto, a los 42, ambos en el primer tiempo. Sin embargo el aurinegro lo igualó con un gol en contra de Leandro Magallán, a los 16, y Yonathan Cabral, de chilena, a los 30, ambos en el complemento. Boca, que antes de jugar el partido ya se había consagrado campeón, terminará su participación en el torneo el próximo domingo ante Unión de Santa Fe en la Bombonera. En tanto, Olimpo, con este empate salió de la zona de descenso y depende de sí mismo para quedarse en Primera División, cuando visite a Aldosivi de Mar del Plata.En el último turno, River Plate se impuso a Aldosivi de Mar del Plata por 1 a 0 en el Monumental y logró la clasificación a la Libertadores 2018. Lucas Martínez Quarta, a los 23 del ST, marcó el tanto del elenco Millonario.Además, Defensa y Justicia quedó a un punto de asegurar su plaza en la Copa Sudamericana 2018, al imponerse como visitante por 3 a 2 a Temperley, que quedó comprometido para asegurar su permanencia en Primera. El mediocampista Leonel Miranda, en el PT, adelantó a los dirigidos por Sebastián Beccacece, que en el complemento ampliaron por intermedio de Agustín Bouzat y el ingresado Andrés Ríos. En los minutos finales, el "Celeste" conducido por Gustavo Alvarez descontó por un doblete de Ariel Cólzera,En tanto, Racing, con gol de Matías Zaracho, derrotó por 1 a 0 a Colón en Avellaneda, triunfo que le permite seguir ilusionado con clasificarse a la próxima Copa Libertadores. Mientras que Arsenal no supo aprovechar las ocasiones que tuvo y se complicó solo con la permanencia en el final del torneo, tras igualar frente a Quilmes por 2 a 2 en el Centenario. Jonathan Bottinelli y Maximiliano González anotaron para los de Sarandí, y Federico Milo y Matías Pérez Acuña lo hicieron para el Cervecero, que ya estaba descendido.La 29ª y anteúltima fecha del Torneo de Primera División se completará este jueves con estos partidos: a las 15, Belgrano vs. Newell’s; a las 17:10, Lanús vs. Huracán y Sarmiento vs. Patronato; a las 19:20, Godoy Cruz vs. Estudiantes y a las 21:30, Atl. Tucumán – Vélez y Unión vs. Independiente.El entrenador Ricardo Zielinski llegó a un acuerdo anoche con la dirigencia de Atlético Tucumán para ser el reemplazante de Pablo Lavallén en lo que queda del torneo de Primera División y la próxima temporada. El Ruso, ex DT de Ben Hur, Belgrano y Racing, entre otros, se reunió con los dirigentes y firmó un contrato por un año para estar en el banquillo del "decano", que en la segunda parte del año deberá encarar también la Copa Sudamericana y la Copa Argentina, además del torneo local.El análisis antidoping realizado al defensor de River Lucas Martínez Quarta determinó un "resultado adverso positivo", en el partido disputado ante Emelec de Ecuador por la Copa Libertadores, en el estadio Monumental. Por el momento, el jugador no recibirá ningún tipo de sanción, y por ende River podrá utilizarlo hasta tanto la Conmebol se expida al respecto.