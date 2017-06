En medio de la ola de frío, reiteran los consejos para prevenir la gripe

En el sistema público de salud advierten un aumento de los casos de enfermedades infecciosas respiratorias como consecuencia del marcado descenso de las temperaturas mientras que el Gobierno provincial destacó la aplicación de las vacunas antigripales y la Municipalidad de Rafaela renovó las recomendaciones a la comunidad para prevenir la gripe."Se han duplicado los casos", señaló el director del Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela, Jorge Bertram ante una consulta de este Diario. "No tenemos problemas para atender este aumento de la demanda, algo que se repite todos los años en esta estación, porque el Ministerio de Salud nos habilita un refuerzo durante los meses de junio, julio y agosto que nos permite contar con más enfermeros, médicos pediatras y clínicos generalistas como también en el área de kinesiología", explicó el funcionario."Llegó el frío intenso y eso se nota enseguida en la Guardia del Hospital y en los centros de salud. Los casos de bronquiolitis están en aumento. Hemos notado que se han duplicado la cantidad de pacientes que presentan un cuadro de enfermedades infecciosas respiratorias", manifestó Bertram, quien a la vez dijo que "no se han detectado casos de Gripe A afortunadamente".El Ministerio de salud informó el último lunes que en lo que va del año, se aplicaron en la provincia 238.809 dosis de vacunas antigripales. "Debido a las bajas temperaturas se registran cuadros febriles gripales ambulatorios con ausentismo laboral y escolar por lo que, en el marco de la campaña de vacunación, se insiste en la aplicación para aquellos que pertenecen a grupos de riesgo", precisaron desde la cartera sanitaria.CONSEJOSEn tanto, la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Rafaela informó que ya existe circulación de virus en la comunidad: el sincitial respiratorio (VSR), adenovirus, parainfluenza y el de la gripe en dos de sus tres variedades.En este marco, recomendó que a modo de prevención se debe realizar el lavado frecuente de las manos con agua y jabón; cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar; evitar asistir a lugares cerrados donde concurra mucha gente; y ventilar a diario los ambientes de la casa y trabajo."Es de suma importancia, ante los primeros síntomas, no automedicarse y consultar al médico, además de guardar reposo en la casa para no contagiar a otras personas, y en especial no concurrir enfermo al trabajo", precisaron desde el área que preside Brenda Vimo. "Para quienes tengan niños pequeños a cargo, se recomienda estimular la lactancia materna y no suspenderla aunque la madre esté enferma con un cuadro respiratorio; la prevención de la mayoría de las enfermedades empieza con la lactancia materna que transmite las defensas para que los niños estén en mejores condiciones para enfrentarlas", se indicó. "No hay que olvidar que los primeros meses de vida son los de mayor vulnerabilidad a las infecciones", agregó la Subsecretaría de Salud."Es preciso tener el esquema de vacunación al día. Se recuerda que los niños menores de los dos años deben recibir las vacunas BCG y antihepatitis-B (al nacer), Sabin, pentavalente, antineumocócica 13 Valente, rotavirus, triple viral, antihepatitis-A y varicela. Entre los seis meses y los dos años, además, corresponden dos dosis de vacuna antigripal", se detalló.La subsecretaria de Salud, Brenda Vimo, recordó que "quienes quieran vacunarse pueden asistir a cualquiera de los 11 centros de salud con los que cuenta la ciudad o al vacunatorio del hospital Jaime Ferré desde las 6 hasta las 12".Asimismo, en el comunicado se remarcó la necesidad de "generar ambientes libres de tóxicos, evitar el humo de cigarrillo que disminuye el funcionamiento de las defensas del aparato respiratorio en los niños más pequeños, cuidar el aire interior de las viviendas también requiere evitar el humo de leña, ventilar las habitaciones donde hay brasas o una llama porque producen monóxido de carbono, cuidar la casa del moho y la humedad para prevenir el desarrollo de bacterias, y evitar la aplicación de insecticidas en aerosol".