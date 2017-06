Un equipo con varios cambios

La Crema empezó a preparar su última salida en Primera, que será mañana en Victoria ante Tigre desde las 19:20, con tres modificaciones en su formación titular. Enzo Copetti será el reemplazante del expulsado Gudiño, mientras que Tomás Baroni y Marco Borgnino ingresarán por Campi y Luna, respectivamente, que no viajan por cuestiones físicas.

En la fresca mañana del martes, y a pesar del feriado, Atlético de Rafaela comenzó a preparar lo que será el último partido en condición de visitante en Primera División, ya que este jueves, desde las 19:20, estará visitando al Tigre de Carusso Lombardi por la 29ª y anteúltima fecha del torneo de Primera División.Ya con el descenso consumado, el entrenador Juan Manuel Llop, que también está dirigiendo sus últimos partidos en la Crema, llevó a cabo en el predio del autódromo unos minutos de fútbol formal, donde puso en cancha el probable equipo de mañana, con varios cambios en relación al que comenzó jugando el último fin de semana en nuestra ciudad ante Quilmes.Por un lado, el Chocho decidió que el chaqueño Enzo Copetti se meta entre los titulares por el expulsado Gabriel Gudiño en el sector derecho del mediocampo. Y posteriormente, se dieron un par de modificaciones un tanto lógicas, tanto en la última línea como en el sector ofensivo. Tanto el volante Fernando Luna como el defensor Gastón Campi terminaron el partido ante los Cerveceros con algunas molestias, con lo cual se determinó que sean preservados y no formen parte de la delegación que viajará a Buenos Aires.Entonces, ante estas bajas importantes, Tomás Baroni ocupó el lugar del ex Racing, mientras que por el ex Arsenal, en la primera parte del entrenamiento ingresó Diego Meza, uno de los pibes de la Reserva, para jugar de media punta. Después, en la segunda parte, Marco Borgnino se movió en el sector izquierdo del mediocampo, pasando el rafaelino Enzo Gaggi al sector ofensivo, siendo el compañero de ataque del tucumano Díaz.Pasando en limpio, el probable equipo de la Crema para enfrentar al Matador de Victoria será con Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Baroni, Teo Paredes y Blondel; Copetti, Pittinari, Romero y Borgnino; Gaggi y Díaz.Además, viajarán para estar en el banco de relevos, en donde habrá algunos nombres nuevos de la Reserva como novedad pensando a futuro, Ramiro Macagno, Mateo Castellano, Agustín Lobos, Santiago Paz, Meza, Alfredo Pussetto y Mauro Albertengo.Cabe recordar que en encuentro entre las Divisiones Reservas de ambos equipos se enfrentarán este jueves desde las 11.Por su parte, Tigre, que viene de ganarle 2 a 0 en Paraná a Patronato en el regreso de Ricardo Carusso Lombardi como entrenador, este miércoles por la mañana entrenará a puertas cerradas y luego quedará definido el equipo que recibirá a los rafaelinos. En este sentido, Diego Morales ya está recuperado de su dolencia y, tanto él como Diego Sosa, Ramón Mierez y Agustín Cardozo, quienes vuelven de sus suspensiones, podrán ser tenidos en cuenta por el entrenador para el partido de este jueves.