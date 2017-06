La Telemedicina de exportación

BUENOS AIRES, (especial de NA, por Leonardo Coscia) . - La telemedicina se convirtió en una herramienta vital para el sector de la salud ya que por medio de una computadora, tablet o celular con conexión a internet se hace la primera consulta al profesional como también el seguimiento de un tratamiento sin importar la distancia que lo separa del paciente.Las tecnologías atraviesan todos los aspectos de la vida, y en el ámbito de la salud, la innovación está a la orden del día.En la Argentina, distintas instituciones utilizan estos servicios para tener llegada directa a pacientes del interior y el exterior del país, lo que resulta indispensable para el crecimiento del turismo médico.La telemedicina brinda las herramientas necesarias para que un paciente de cualquier punto del mundo elija tratarse con el médico de su preferencia en Argentina.Miguel Cané, presidente de la Cámara Argentina de turismo Médico, explicó que "la capacidad argentina en materia de salud, hoy se extiende al mundo a través de la tecnología y sin dudas la telemedicina es vital para ampliar las fronteras".Ejemplo de esto es el contacto que hicieron dos hermanas argentinas que viven en Israel con el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) para informarse sobre un procedimiento que le debían hacer a su padre que reside en Montevideo."De repente estábamos hablando con dos personas de Israel, sobre el traslado del padre desde Uruguay a la Argentina para avanzar en el tratamiento que se le debía realizar en nuestro Instituto", relató Alfonsina Candiello, médica de Cardiología Intervencionista y Terapéuticas Endovasculares.También se tratan pacientes de Brasil y Bolivia, en este último lo hacen específicamente por ablaciones por mapeo o crioablaciones de la fibrilación articular, ya que allí no se realizan, por lo tanto Argentina es elegida para ese procedimiento."Toda nuestra atención está basada en el cuidado del paciente y la verdad que como institución monovalente nos vimos desbordados en cuanto a la capacidad física. Teníamos demanda del interior, a quienes les dábamos turnos muy alejados, lo que generaba muchísima espera. Empezamos a buscar opciones y surgió la idea de hacer el consultorio virtual y la realidad es que nos está yendo muy bien", indicó Candiello.La especialista afirmó que sus pacientes "son de primera vez, por tanto tienen que acceder al Instituto para realizarse determinados procedimientos"."Si entran en el transcurrir normal de los turnos se demora la atención lo que no es conveniente por el tipo de tratamiento.Mediante lo virtual también tenemos pacientes de seguimiento, lo que nos permite liberar consultorio y atender a nuevos", expresó la especialista del ICBA.Candiello indicó también que tienen varios casos de distintos puntos el país."Un paciente en San Juan se conectó directamente para hacer un procedimiento de una cardiopatía congénita, y nos eligió luego de la entrevista virtual", es decir que la confianza con el profesional hoy ya está dada a través de la comunicación virtual, dijo la médica.Por su parte, el subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos del Ministerio de Producción de la Nación, Carlos Pallotti, quien será el moderador del panel de Telemedicina en el 2° Congreso Argentino de Turismo Médico Internacional que se realizará el próximo 12 y 13 de junio en Buenos Aires, indicó que "la telemedicina es una variante de la exportación no tradicional"."Hoy Argentina vende un sinfín de productos y los 6.000 millones de dólares que se generan en exportación de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC) pasan por un cable y la telemedicina sale por un cable", destacó Pallotti.Por su parte, desde Omint cuentan con la plataforma Médico Online."Propiciamos la consulta médica mediante videoconferencia entre un médico y paciente en forma binaria y generamos todas las herramientas para que ese profesional pueda consumar el acto médico y el paciente pueda obtener lo necesario para esa consulta", detalló el coordinador Médico Internacional Hugo Manso.En la actualidad, la firma también trabaja en servicios para sus socios que residen en el exterior."Les podemos proveer una asistencia básica a aquella persona que está del otro lado del planeta con una conexión vía internet.Nosotros ya estamos en plataformas de PC, Android y ya está saliendo la de iOS para poder compatibilizar este tipo de consultas", expresó Manso.En el ICBA trabajan con el programa Puerta balón para los pacientes con infarto.Una vez que el paciente llama a la ambulancia y esta se dirige al Instituto, se les envían los datos a la clínica en forma electrónica."Simplemente con un electro tenemos la información, de esa manera nosotros elaboramos el diagnóstico, lo anticipamos y eso permite que el paciente ingrese a la sala de hemodinamia directamente", describe Candiello."Ese electro es suficiente para que nosotros abramos la arteria", añadió.Esto permitió bajar notablemente los tiempos desde el llamado a la intervención."Son unos 30 minutos en promedio desde que llaman hasta que se abre la arteria, este tipo de atención se debe atender por debajo de los 60 minutos, por tanto con la tecnología es un logro llegar a esa media", comentó Candiello.Desde la compañía de telefonía argentina también están trabajando con el programa Puerta balón para brindarles 4g a unidades móviles y hacer el diagnóstico en la ambulancia."Las prestadoras de servicio de emergencia lo están empezando a explorar y lo que hacemos es irradiar wi fi con 4g a las unidades.En algunas también se está aplicando el video para transmitir lo que está ocurriendo dentro de la cabina", expresaron desde la firma.