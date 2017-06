Cartelera de Novedades

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de $ 7.266, mensual mayo todas las terminaciones de documento y documentos terminados en 8, cobran a partir del 21 de junio; en 9, del 22 de junio.* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 0 y 1 inician el pago el 23 de junio; en 2 y 3, el 26; en 4 y 5, el 27; en 6 y 7, el 28; y en 8 y 9, a partir del 29 de junio.* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 24 de junio con la animación de "H y F Esperanza". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.* Es una prestación de carácter vitalicio que otorga ANSES a las personas mayores de 65 años, que no cuentan con ningún otro beneficio. No genera derecho a pensión.Quienes accedan a esta Pensión, obtendrán la cobertura y servicios de PAMI y podrán acceder al cobro de las siguientes asignaciones familiares: por hijo, por hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual.Los titulares podrán seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes, que le permitan acceder luego a una jubilación ordinaria.Los requisitos son: * Tener 65 años o más de edad; contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en las bases de ANSES. En Mi ANSES, puede consultar las relaciones familiares registradas. * Ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, o extranjero con una residencia mínima de 20 años. * No contar con ninguna prestación otorgada por cualquier régimen de previsión, ni cobrar la Prestación por Desempleo. En el caso de percibir una prestación de las enunciadas y pretender percibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor, deberá realizar la opción en forma fehaciente y solicitar, en caso de corresponder, la baja del beneficio incompatible. * Mantener residencia en el país una vez solicitada la pensión.El monto a cobrar es el equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualizará dos veces al año por la Ley de Movilidad.* Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez de más de 65 años, hoy administradas por Desarrollo Social, serán transferidos a la ANSeS y pasarán a cobrar la pensión universal para el adulto mayor (PUAM).Hay 1.056.504 de pensiones no contributivas por invalidez, de los cuales 37.766 tienen más de 65 años, según la ANSES. Esto también incluye “un aumento de casi 600 pesos- dijo Sebastián Mastropaolo, director Regional de ANSeS- y además, van a tener los beneficios que tiene cualquier pensionado o jubilado”.El cambio se realizará de manera automática lo que significa que los beneficiarios “no tienen que hacer ningún trámite extra”, indicó Mastropaolo y aclaró que “aquellas personas que no lleguen a los 65 años y tengan pensión no contributiva van a seguir en la órbita de Desarrollo Social hasta que se cumpla la edad”.