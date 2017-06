La apertura del torneo Oficial con 4 partidos

Tras la postergación del viernes pasado por la humedad, esta noche se pondrá en marcha el torneo Oficial de primera división de la Asociación Rafaelina de Básquetbol, denominado "Carlos Turatti".En la oportunidad se disputarán los cuatro encuentros correspondientes a la primera fecha, todos en nuestra ciudad. El detalle es el siguiente: a las 21:30: Argentino Quilmes vs. Independiente; 9 de Julio vs. Sportivo Ben Hur y Peñarol vs. Libertad de Sunchales. Desde las 22:00 lo harán Atlético vs. Unión de Sunchales.COMENZARON LAS FINALESEl pasado lunes dieron comienzo las finales de Conferencia de la Liga Nacional. San Martín de Corrientes pudo sostener su fuerte localía y comenzó con el pie derecho en la Norte frente a su clásico rival Regatas. Venció por 82 a 68 con el base Juan Pablo Cantero como figura y goleador con 16 puntos (3-7 en triples) y 5 asistencias, seguido por el trabajo en ofensiva de Leonardo Mainoldi con 14 (4-7 en triples). En Regatas, sobresalieron el extranjero Donald Sims con 19 puntos, Paolo Quinteros con 16 y Pablo Espinoza con 9 y 10 rebotes. Este miércoles a las 21 es el segundo choque.En cuanto al sector Sur, San Lorenzo venció de local por 78-65 a Quilmes de Mar del Plata. Gabriel Deck fue el goleador del Ciclón, con 19 puntos. Por el lado de la visita, el goleador fue Luca Vildoza con 20 unidades (4 de 11 en triples), 6 rebotes y 4 asistencias y ahora está a 2 triples de los 300 en la Liga y en el club marplatense. Eric Flor sumó 17 puntos.Hoy a las 20, también en Boedo, será el segundo partido.