Economistas y opositores critican bono a 100 años

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La polémica por la emisión de un bono en dólares a un plazo de 100 años escaló ayer con críticas de economistas y dirigentes políticos de la oposición a la estrategia macroeconómica del Gobierno. El economista Luis Palma Cané consideró que la emisión de ese título en realidad "esconde el eterno problema del déficit fiscal" y evaluó en ese sentido que "el gradualismo del Gobierno está avanzando a un ritmo menor al deseado".En declaraciones radiales, Cané evaluó que la administración de Mauricio Macri se muestra más preocupada en cómo financiar su déficit que en ir eliminando ese rojo fiscal que genera desajustes en otras variables de la economía, como la inflación.El director del Observatorio de Deuda Externa de la UMET, Arnaldo Bocco, consideró que el bono pone en evidencia que "el Gobierno no termina de darle vuelta al financiamiento público y sólo encontró un espacio de confort en emisión de deuda externa". "Están acostumbrados a encarar el desajuste fiscal encontrando el acuerdo con acreedores externos. El Gobierno llegó con 243.000 millones de dólares de deuda y hoy estamos arriba de 300.000", cuestionó en diálogo con un programa radial.Para Bocco, el bono a 100 años "es una posición exótica" dado que el Gobierno sólo quiso a demostrar que el país estaba en condiciones de salir a los mercados, mientras cuestionó que "lo hizo a una tasa de interés extraordinariamente alta".Por su parte, el exsecretario de Finanzas y actual colaborador del Frente Renovador, Guillermo Nielsen, afirmó que esta emisión es "inconcebible" y un "error garrafal" por entender que la medida "no cambia el programa financiero". "Con esta medida, el Gobierno está diciendo que no confía en su política económica a futuro", expresó Nielsen en declaraciones a un matutino porteño al referirse a la tasa del 7,9 por ciento anual en dólares.Desde el mismo espacio político, el economista y diputado nacional Marco Lavagna dijo que el bono en sí mismo "no es necesariamente malo", sino que consideró que el error está dado por la elevada tasa. "El Gobierno dice que vamos mejorando y eso hace que el costo del capital va bajando. ¿Por qué no esperó entonces al año que viene? No tiene lógica emitir un bono de estas características ahora", dijo Lavagna. México e Irlanda han colocado bonos similares entre el 2% y 4% anual mientras que la Argentina tendrá que pagar durante un siglo completo intereses de casi el 8% anual, lo cual es una tasa "altísima".Alejandro Bodart, precandidato a diputado nacional por la Capital Federal (MST en Izquierda al Frente) afirmó que "hay que rechazar totalmente esa medida" por considerarla "la estafa del siglo". El dirigente señaló que la decisión del Gobierno "hipoteca a nuestro país por varias generaciones" y agregó que "la tasa de interés del 8% anual es muy alta porque los países desarrollados no pagan más de un 2% o 3% y México un 5,25%".