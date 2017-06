Los días y árbitros de la última fecha

La AFA dio a conocer el cronograma y los árbitros de la fecha 30 -anteúltima- de Primera División, que se jugará desde el sábado 24 al martes 27. Solo faltan que se definan los horarios, que se darán a conocer en las próximas horas. Este es el organigrama de partidos:Defensa y Justicia vs. Gimnasia LP, Pablo Echavarría; San Martín San Juan vs. Rosario Central, Silvio Trucco y Talleres vs. San Lorenzo, Patricio Loustau.Boca vs. Unión, Mauro Vigliano; Atlético de Rafaela vs. Sarmiento, Pedro Argañaraz; Banfield vs. Racing, Fernando Rapallini y Colón vs. River, Jorge Baliño.Aldosivi vs. Olimpo, Juan Pablo Pompei; Huracán vs. Belgrano, Darío Herrera; Arsenal vs. Tigre, Fernando Espinoza; Patronato vs. A. Tucumán, Ramiro López y Vélez vs. Temperley, Fernando Echenique.Independiente vs. Lanús, Germán Delfino; Estudiantes vs. Quilmes, Héctor Paletta y Newell's vs. Godoy Cruz, Pablo Dóvalo.