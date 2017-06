Lavallén renunció en Atlético Tucumán

El entrenador Pablo Lavallén renunció este martes a su cargo en Atlético Tucumán y se lo comunicó al plantel en el entrenamiento matutino, por lo que no dirigirá los últimos dos partidos del Torneo de Primera. Tras perder frente a Defensa y Justicia, el técnico puso en duda su continuidad al señalar que lo que más le preocupó fue que el equipo no encontró "respuestas en lo futbolístico", por lo cual decidió irse. Si bien la dirigencia del club de Tucumán en un principio intentó retenerlo hasta el final del campeonato, Lavallén decidió irse ahora. "Me sorprendió la decisión porque veníamos armando el equipo para el próximo semestre", señaló Mario Leito, presidente de Atlético Tucumán en diálogo por Sportia, tras lo cual indicó: "Nos dijo que no encuentra la respuesta para el momento del equipo y por eso se va". Al conocerse la decisión de Lavallén se supo que ya no dirigirá el encuentro frente a Vélez en el partido que se jugará este jueves a las 21.30 en Tucumán por la fecha 29 ni la última ante Patronato en Paraná. El entrenador asumió en Atlético Tucumán el 7 de diciembre de 2016 y como técnico del "Decano" logró una hazaña en Quito cuando el elenco tucumano dejó afuera en el repechaje de la Copa Libertadores al conjunto ecuatoriano El Nacional. Luego accedió a la fase de clubes de la Copa al dejar en el camino fase 2 de repechaje a Junior de Barranquilla el 23 de febrero de 2017. Atlético Tucumán tuvo un gran semestre en el plano internacional, pero en el Torneo de Primera no fue tan bueno debido a que desde que se reinició el campeonato en este año acumuló apenas 12 de los 42 puntos disputados. Además en la Copa Argentina tuvo que llegar hasta los penales para superar a All Boys y pasar a 16avos de Final del certamen.El uruguayo Gustavo Matosas fue presentado ayer como flamante entrenador de Estudiantes de La Plata, en reemplazo de Nelson Vivas, y aseguró que el conjunto "pincharrata" tiene "un ADN similar" al suyo. "Estudiantes tiene un ADN similar al mío. No vas a dar una pelota por perdida y vas a dejar hasta la última gota de sudor en la cancha. Saber que no hay imposibles, todo depende de lo que trabajes y des en la cancha", afirmó Matosas en la conferencia de prensa como técnico de Estudiantes. El entrenador comentó que tiene "experiencia" en su cargo y aclaró que "no es un fútbol sencillo (el argentino)", luego de una experiencia en Cerro Porteño de Paraguay, al que llegó tras su paso por Arabia Saudita y un extenso recorrido en el fútbol mexicano. Matosas comenzará su tarea en el conjunto platense en el próximo torneo, y dijo que es "un orgullo dirigir una institución con tanto prestigio y con un ADN tan similar al mío". El DT, quien como jugador estuvo en San Lorenzo de Almagro, explicó que conoce todo del club ya que "el que desconozca la historia de Estudiantes, desconoce la historia del fútbol argentino, sudamericano y mundial".En tanto, Nelson Vivas sucederá a Sebastián Beccacece en la dirección técnica de Defensa y Justicia. El ex DT de Estudiantes de La Plata ya acordó su llegada al club de Florencio Varela, cuyo actual entrenador dejará el cargo al final del torneo, ya que forma para del cuerpo técnico del seleccionado argentino de fútbol que encabeza Jorge Sampaoli. Vivas estaba a punto de renovar su vínculo contractual con Estudiantes de La Plata, pero la impensable eliminación en 32avos de final de Copa Argentina ante Sport Club Pacífico, de Mendoza, un equipo del Federal B, fue la gota que rebalsó el vaso en un ciclo que empezó bien, pero fue de mal en peor. En el conjunto platense totalizó 56 partidos (29 triunfos, 14 empates y 13 derrotas). Vivas dirigirá así su tercera equipo de la Primera División de Argentina, tras sus pasos por Quilmes y Estudiantes. De ambos se fue mal: al Cervecero lo abandonó tras golpear a un hincha. Y de Estudiantes se fue con una prematura eliminación de la Copa Argentina.