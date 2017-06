Por primera vez en la historia, la Argentina emitió bono a 100 años

BUENOS AIRES, 20 (NA). - La Argentina colocó ayer un inédito bono a 100 años de plazo por 2.750 millones de dólares con un rendimiento del 7,9% anual, en una movida que sorprendió al mundo financiero y que según el gobierno refleja "confianza" en el país. Al defender la decisión de colocar un título que vencerá teóricamente en el 2117, Finanzas consideró que la operación "refleja la confianza del mercado en la normalización de la economía argentina". Señaló que la operación "se enmarca en el objetivo del Gobierno Nacional de asegurar el financiamiento en las mejores condiciones posibles para el crecimiento de la economía y la generación de empleo"."A pesar de la incertidumbre actual en los mercados internacionales, el Gobierno demuestra, gracias a su gestión, la capacidad de obtener financiamiento a muy largo plazo y a las tasas nominales más baja de la historia argentina" agrega el comunicado del ministerio. Caputo afirmó que la Argentina que durante el segundo semestre del año estima colocar bonos en euros, yenes o francos suizos por un equivalente a 2.600 millones de dólares.El ministro explicó que en la colocación de ayer se recibieron ofertas por 9.750 millones de dólares, en una rueda de prensa realizada en el ministerio. El título se convirtió así en el más largo de la historia, superando al Bono Argentina, que tiene vencimiento en 2046, entre los títulos emitidos en dólares por el país.Caputo afirmó en un comunicado que la emisión fue posible "gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía", afirmó el ministro de Finanzas, Luis Caputo. Con esta emisión, Argentina pasa a ubicarse en el selecto grupo de naciones con emisiones de bonos soberanos a 100 años como México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia, según el comunicado oficial."Estamos más cerca de países normales como Bélgica o México que de Venezuela, con quien el gobierno anterior solía endeudarse a 5 años de plazo y a tasas de un 15%", agregó Caputo al criticar la política financiera del gobierno kirchnerista. Sostuvo que la operación "Es un sello de confianza no sólo en esta Administración sino también en el futuro del país". El Ministro resaltó que la operación muestra "prudencia y responsabilidad: estamos aprovechando un momento de tasas muy bajas a nivel mundial y es importante, entonces, balancear los plazos de endeudamiento".Caputo pidió "no perder perspectiva; lo que pagamos en esta emisión es lo mismo que pagaba Estados Unidos por su deuda a largo plazo en la década de los ´90". "Financiarse a largo plazo y con tasas bajas es hacer una gestión responsable y cautelosa de nuestra deuda", añadió el ministro de Finanzas."DELIRIO IMPORTANTE"Economistas consideraron que la colocación de bonos en dólares con un plazo de pago de 100 años constituye un "delirio importante", mientras pidieron poner un "freno" al endeudamiento porque si no "arreglar todo esto va a costar mucho". En ese escenario, el exsecretario de Finanzas Guillermo Nielsen -quien negoció el primer canje de deuda durante el gobierno de Néstor Kirchner- criticó: "Delirio importante. El Gobierno emite un bono en dólares a 100 años de plazo".El economista Agustín D´Attellis‏ cuestionó en la red social Twitter: "¿Vamos a permitir que nos endeuden a 100 años en dólares?". "Arreglar todo esto después va a costar mucho. Hay que ponerles un freno ya", alertó el integrante de la agrupación de economistas heterodoxos, la Gran Makro.Por su parte, el economista José Luis Espert, evaluó en la plataforma virtual: "Otro Gobierno que nos endeuda hasta al caracú a tasas alucinantes". "A qué plazo y tasa nos prestan me tiene sin cuidado", analizó y consideró: "Me preocupa que no aprendamos que en 60 años tuvimos 56 de déficit con cuatro crisis homéricas".El exsecretario de Finanzas Daniel Marx también se expresó respecto de la cuestión y puntualizó: "Si uno piensa que la Argentina está pagando una tasa relativamente alta, yo sería cauteloso al fijar una tasa alta".