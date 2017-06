Ricardo Olivera renunció a la presidencia del PJ

Comenzó de manera áspera la pre-contienda electoral, en este caso con los cierres de listas. En esta capital, José Jaime Scheer, apoderado de la Alianza Electoral Espacio Grande, presentó una impugnación contra el primer candidato a concejal del FPCyS Raúl Emilio Jatón. En la misma se hace referencia a que Jatón no cumple con el requisito de residencia por dos años en la ciudad para ser candidato, entre otros hechos.Scheer aduce que Jatón, quien intenta postularse como pre candidato a concejal de la ciudad de Santa Fe, fue elegido como senador departamental de La Capital en los comicios del año 2015. En dichas elecciones emitió su sufragio en la vecina ciudad de Santo Tomé, siendo su domicilio en ese momento el de calle Uruguay 2678, de la mencionada localidad. Agrega el apoderado de la Alianza Electoral Espacio Grande que "el actual senador provincial y hoy pre candidato, ha modificado su domicilio el 25 de abril del 2016 a un inmueble que se renta para sus funciones, alquilado por la Cámara de Senadores, situado en calle 4 de Enero 1487" que, según el letrado "no cumple el objeto de casa-habitación, sino más bien, lo que esta propiedad aporta al funcionario electo, es poder contar con un redil para atender en la capital provincial".El abogado constitucionalista Domingo Rondina (que no es el letrado patrocinante de Jatón en la defensa del caso) opinó que en un caso precedente que tuvo como protagonista al ex- campeón mundial de natación Diego Degano cuando se postuló para intendente de Santa Fe con domicilio también en Santo Tomé, el Tribunal Electoral de Santa Fe determinó que la sede laboral y cotidiana permite ser candidato. Señala Rondina que "las impugnaciones electorales por residencia son un vestigio de 1853, que el TEPSF viene correctamente rechazando"; y que "la residencia como requisito de candidatura es una condición vinculada al centro vital del candidato, no adonde duerme".Mientras tanto, este jueves el edil rosarino Jorge Boasso presentará en conferencia de prensa su pre-candidatura a diputado nacional dentro de Cambiemos, y según pudimos saber la número dos de su lista sería Inés Larriera de esta capital, hija del reconocido periodista (retirado de la profesión) Carlos Larriera.Cabe recordar que Cambiemos fijó un umbral del 25% de los votos válidos emitidos para poder entrar en el reparto del sistema D´Hont; hecho que también el abogado Rondina considera inconstitucional. El Fiscal federal Claudio Kishimoto considera que "esa proporción no resulta la más apropiada a los fines de convertir en bancas los votos emitidos".A todo esto, la actual Diputada nacional del PRO Gisela Scaglia (cuyo mandato finaliza el venidero 10 de diciembre) ubicada en cuarto lugar en la lista de Cambiemos, pugnará por el segundo lugar, invocando la norma que indica que cuando existe un frente o partido distinto del cual ingresaron las bancas a renovar, en uno de los dos primeros lugares debe ir una mujer.Recordemos que el segundo lugar luego del radical Albor Cantard es Luciano Laspina, también actual diputado del PRO cuyo mandato, al igual que el de Scaglia, finaliza el 10 de diciembre.El presidente del justicialismo santafesino Ricardo Olivera presentó su renuncia indeclinable a la presidencia del partido. Aparentemente la determinación la habría tomado luego de mantener un altercado verbal con dos senadores que le habrían pedido que no le conceda al gremialista Juan Carlos Schmid la sede partidaria de calle Crespo de esta capital para llevar a cabo una conferencia de prensa este miércoles. El senador Rubén Pirola es el vicepresidente del PJ y quien lo reemplazará.Recordemos que las autoridades partidarias de la llamada "mesa chica" del PJ son: Vicepresidente: Rubén Pirola, senador provincial por el departamento Las Colonias, Vicepresidenta primera: Silvina Frana, diputada nacional; Vicepresidente segundo: Danilo Capitani, senador por el departamento San Jerónimo. Secretario general: Leandro Busatto, diputado provincial.