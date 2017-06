Se juega mañana

Luego de la postergación del pasado viernes por la alta humedad, la primera fecha del torneo Oficial "Carlitos Turati" de primera división de la ARB se disputará mañana miércoles. Los partidos a disputarse, todos en Rafaela, son los siguientes: 21,30: Argentino Quilmes vs. Independiente; 9 de Julio vs. Ben Hur y Peñarol vs. Libertad de Sunchales. A las 22 Atlético vs. Unión de Sunchales.



CUARTOS LOS U16 ARGENTINOS

Argentina no pudo despedirse del público de Formosa con un triunfo y cerró el torneo FIBA Américas U16 cayendo en el juego por el tercer puesto, ante Puerto Rico, por 78 a 67. Si bien el equipo ya se había clasificado al Mundial del año que viene a disputarse en Santa Fe, también es real que durante todo el certamen combatió sin conseguir una identidad de juego. Estados Unidos derrotó a Canadá en el último juego del campeonato para alzar el título del Campeonato con un contundente 111-60.