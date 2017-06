Ante intendentes, Randazzo ratificó que peleará en el PJ

BUENOS AIRES, 20 (NA). - A sólo días del cierre de listas, el exministro de Transporte Florencio Randazzo ratificó ayer que está dispuesto a dar pelea en la contienda electoral al mostrarse con once intendentes del PJ bonaerense. Mediante la difusión de un foto en la que se lo ve rodeado por su propia guardia de intendentes leales, Randazzo disipó los rumores sobre supuestas deserciones en sus filas y confirmó que resistirá hasta el final las presiones del kirchnerismo, que lo quiere como candidato a diputado nacional en una lista única del frente "Unidad Ciudadana" para evitar que se fugue una parte del voto peronista.El encuentro tuvo lugar en las oficinas porteñas que tiene el dirigente de Chivilcoy en el Palacio Raggio, donde les garantizó a los alcaldes bonaerenses que tendrán "prioridad absoluta" para el armado de las listas seccionales y distritales, y que además se tendrá en cuenta su opinión para las nóminas de senadores y diputados nacionales.En lo que puede leerse como una guerra fría con el kirchnerismo en la antesala al cierre de listas, Randazzo volvió a mostrar señales de autonomía con una foto que apunta a dar una imagen de solvencia de la fuerza propia. El reagrupamiento del randazzismo se produce en momentos en que el kirchnerismo busca instalar la idea de que el armado del exministro se encuentra en plena debacle, de manera tal de condicionar a ese espacio para que se resigne a negociar los términos de unidad.ISHII, EN CARRERAEl intendente de José C Paz, Mario Ishii, lanzó ayer su precandidatura a senador nacional para las PASO por el Frente Justicialista, en un acto en el que le apuntó al kirchnerismo y al exministro Florencio Randazzo y advirtió que no va a "dejar tirado el Partido Justicialista en manos de nadie". Desde su municipio, Ishii sostuvo que "no es un capricho" su precandidatura por el espacio "Lealtad y Dignidad" en la Provincia de Buenos Aires, sino que quiere "poner las cosas en su lugar", ya que "al peronismo lo han dejado solo, cuando lo necesitaron les sirvió usarlo y ahora se lo estaban entregando a cualquiera que pasara".