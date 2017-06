Malvinas: identificarán a 123 soldados caídos

BUENOS AIRES, 20 (NA). - Un grupo de especialistas liderados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) comenzó ayer el proceso de identificación de los cuerpos de los 123 soldados argentinos caídos durante la Guerra de Malvinas y que permanecen, desde 1982, enterrados sin sus nombres bajo cruces blancas en el cementerio de Darwin. Según supo NA, en los próximos días la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Claudio Avruj lanzará una campaña pública para intentar encontrar a una docena de familias de soldados con las que aún no se logró comunicación.De los 123 sin identificar, hay 93 familias que ya firmaron su consentimiento para el cotejo, 17 que hasta el momento no desean hacerlo y el resto no ha sido localizada, de acuerdo a los datos que se tenía de los soldados al momento de ser convocados en 1982 y a los que pudieron aportar las asociaciones de excombatientes.En su viaje de la semana pasada a Ginebra, Suiza, Avruj se reunió con la vicepresidenta del CICR, Christine Beerli, el coordinador de operaciones para América, Martienus De Boer, y el asesor diplomático del organismo Guela Sekhniachvili, a quienes les informó del lanzamiento de la campaña. Para desarrollar la tarea, la Cruz Roja instaló laboratorios móviles temporarios cerca del cementerio de Darwin para realizar la recolección de ADN y dispuso medidas de seguridad permanentes, a fin de impedir el acceso de particulares al sector.El análisis de comparación se llevará a cabo en un laboratorio argentino que tiene las muestras de referencia de los familiares. El control y el aseguramiento de la calidad del análisis de ADN están bajo la responsabilidad de dos laboratorios, uno en España y el otro en el Reino Unido.