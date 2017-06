Banfield quiere dar pelea

Banfield, único equipo que puede arrebatarle el título al líder Boca, visitará este martes a San Lorenzo en un duelo clave por la clasificación a la Copa Libertadores 2018, pero donde el "Taladro" necesita una victoria para mantener la ilusión y evitar que el "Xeneize" se consagre campeón antes de visitar Bahía Blanca este miércoles. El encuentro, válido por la 29ª fecha -anteúltima- del Torneo de Primera División, se disputará a partir de las 18 en el estadio "Nuevo Gasómetro", de Bajo Flores, con arbitraje de Fernando Espinoza y televisación de Canal 13.

A dos fechas del final, Banfield, que viene de superar a Rosario Central, quedó como el único contendiente del puntero Boca en la pelea por el título. Es cierto que parece una utopía, porque está a cinco puntos, con seis por jugar, pero al "Taladro" nadie le quita la ilusión y quiere hacer su trabajo para pasar la presión del lado de Boca. Por esa razón, a los dirigidos por Julio César Falcioni, que se reinventaron pese a las salidas en el medio de la temporada de dos jugadores clave como Walter Erviti y Santiago Silva, solo le sirve ganar contra el "Ciclón". Si no lo consigue, Boca festejará mañana contra Olimpo en Bahía Blanca. Además, si suma en su visita al Gasómetro y un par de rivales no ganan (al menos dos de Estudiantes, Newell´s, Independiente y Racing), se asegurará su lugar en la Libertadores 2018.

Del otro lado, San Lorenzo también tiene la necesidad de un triunfo, lo que augura un partido abierto, porque la pelea por entrar a la Libertadores está al "rojo vivo". El "Ciclón" tiene 49 puntos, los mismos que Newell´s, Independiente y Racing, uno por detrás de Estudiantes de La Plata, a tres de River, y una unidad por encima de Colón.



EN LA PLATA

En tanto, Gimnasia y Esgrima de La Plata se aferra a una chance mínima de poder llegar a la Copa Sudamericana, aunque para eso tiene que superar a San Martín de San Juan hoy, en la continuidad de la 29ª fecha. El partido se jugará a partir de las 19 en el estadio "Juan Carmelo Zerillo" de La Plata, con arbitraje de Facundo Tello y televisación de la TV Pública. Gimnasia, tras la salida de Gustavo Alfaro que movió los cimientos, volvió a creer en poder llegar a la Sudamericana 2018 tras la victoria como visitante ante Talleres de Córdoba. Es que esos tres puntos le permitieron alcanzarlo en la tabla de posiciones, con 40, al igual que Godoy Cruz, dos por detrás de Rosario Central y tres abajo de Defensa y Justicia, que estaría consiguiendo el último boleto a la Sudamericana. En tanto, San Martín de San Juan, que viene de caer como local ante Temperley, espera el fin del torneo sin el peligro del descenso y también fuera de la pelea por las Copas.



EN ROSARIO

En un duelo vital por el ingreso de ambos a la próxima Copa Sudamericana, Rosario Central recibirá a Talleres de Córdoba en el "Gigante de Arroyito". El partido se disputará desde las 21.15, será arbitrado por el internacional Germán Delfino y contará con la televisación de la TV Pública. El Canalla se encuentra a un punto del último puesto de Copa Sudamericana, ocupado hoy por Defensa y Justicia, por lo que para clasificar no depende de sí mismo. En tanto, la “T” está a tres unidades del "Halcón", por lo que necesitará sumar los seis puntos y también necesitará algunos resultados que lo favorezcan de sus adversarios.



SIGUE MAÑANA

La 29ª fecha continuará este miércoles con estos partidos: a las 17, Quilmes vs. Arsenal; a las 18:30, Temperley vs. Defensa; a las 19:10, Racing vs. Colón; a las 19:45, Olimpo vs. Boca y a las 21:30, River vs. Aldosivi.