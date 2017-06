Stand de Chevrolet en el Salón de Buenos Aires 2017

Chevrolet exhibe en el Salón de Buenos Aires, la nueva gama de modelos que incluye primicias regionales, lanzamientos locales y toda la gama que comercializa en el país.

La Equinox y el Camaro SS coupé ocupan un lugar preponderante en el stand. Además, están en la muestra: el eléctrico Bolt EV, el Camaro convertible, la S10 Trailboss, el showcar de STC2000 y algunos modelos del portfolio como Onix, Prisma, Cruze, Tracker, Captiva, S10 High Country, Trailblazer.

El avant premiere regional es la Equinox que será comercializada en los principales mercados de la región. En Argentina, llegaría para finales de 2018 con el objetivo de completar el portfolio de SUV, que actualmente está conformado por Tracker, Captiva y Trailblazer.

La gran estrella del espacio de Chevrolet es el Camaro SS Coupé que ya se comercializa en el país. Este superdeportivo ofrece una carrocería más ligera y compacta. Está equipado con un motor 6.2 litros V8 que eroga 461 CV a 6000 rpm y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,2 segundos. La transmisión automática de 8 velocidades con active Select (que posibilita el cambio de marchas al volante) y el drive mode selector son algunas de las novedades que ofrece este nuevo modelo. Está disponible a un precio de u$s 95.000-.

Por el lado de los impulsores alternativos, la marca muestra el Bolt EV que es capaz de recorrer con una única carga de batería de ions de lítio más de 380 km, casi 5 veces lo que una persona maneja diariamente en días laborales. Esto es porque el vehículo aprovecha incluso la propia energia disipada en frenados y también en desaceleraciones para recargar de forma optimizada sus baterías.

El sistema doméstico expreso de 240V permite que las baterías se recarguen rápidamente (una hora de energía eléctrica corresponde a 40 kilómetros de autonomía). El motor es equivalente a uno de combustible de 200 CV.

La S10 Trailboss es una pick up equipada con una gama de accesorios originales desarrollados por Chevrolet para ampliar la capacidad off road de este vehículo. Además del aspecto robusto y valiente de la camioneta, llama la atención por la carrocería en amarillo metálico “Summer Jam” y algunos ítems personalizados pintados de negro, como los paragolpes.

La gama 2018 del Onix y el Prisma suman OnStar. Para completar el inmenso stand están exhibidos el Cruze en sus versiones cuatro y cinco puertas, la recientemente renovada Tracker, el rediseño de la Captiva y la pick-up S10. (Fuente: Conduciendo.com) .