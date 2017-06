Jeep sin vueltas: apunta de lleno al cliente de los SUV

Cada vez que se lanza un vehículo se buscan sus competidores, casi instantáneamente. Para sacar ventaja y ostentando su experiencia en el segmento SUV, Jeep presentó su estrategia para el mercado local, con la que busca liderar este competitivo segmento.Al respecto, el responsable de ventas del grupo, Pablo García Leyenda, destacó en diálogo con Conduciendo.com: “Jeep es, no solamente ícono de los vehículos off road, sino que también es el especialista en Sport Utility Vehicles que es full liner. Esto quiere decir que vamos a estar en todos los subsegmentos de los SUV”. Con el Trailhawk, con el Cherokee y el Grand Cherokee, el Wrangler, con el Compass, y el Renegade. Estos últimos dos vienen de la planta de Pernambuco, Brasil, por lo que nos permite tener una competitividad en relación precio producto”.“Con estos productos nos atrevemos a decir que tenemos la oferta más amplia en SUV. Ese es el concepto con el que terminamos 2017”, afirmó el directivo.En relación al éxito conseguido con Renegade en la Argentina, García Leyenda aclaró: “Ese subsegmento se está distorsionando. Este vehículo, claramente está en el conjunto más alto de la categoría por tamaño, dimensiones, calidad de terminaciones y equipamiento. Pero con el reposicionamiento de precios que hicimos hoy tenemos una versión por debajo de los 400.000 pesos. Por eso sigue compitiendo con la gama más baja de su grupo. Desde mi punto de vista, el Renegade pasa a ser hoy el jugador del segmento con el lineup más completo”.Por último, el responsable de ventas aclaró: “Técnicamente es un SUV B, pero su amplia oferta le permite esa flexibilidad competitiva. No apunta a ser líder de este segmento que es muy amplio, pero sí buscamos que sea el referente”. (Fuente: Martín Echaide - Conduciendo.com)