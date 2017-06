Realizaron jornada de capacitación

El pasado viernes comenzaron los cursos de capacitación del Registro Unico Provincial de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (Ruaga) en Rafaela destinados a los psicólogos y trabajadores sociales que integran los comités evaluadores de aspirantes a adoptar niñas, niños o adolescentes.El objetivo de la capacitación es preparar a los profesionales con el fin de mejorar el sistema de adopción, agilizar el proceso y optimizar la evaluación de los aspirantes.Los cursos están a cargo de la directora provincial del Ruaga, Alejandra Kosak, y el subdirector del ese organismo, Agustín Zárate, junto a los equipos del área. La capacitación que se inició en Rosario y siguió en Santa Fe, continuará la próxima semana en Venado Tuerto y Reconquista para poder tener cubiertos todos los nodos.“Desde que el Gobernador modificó el decreto del Ruaga, hemos avanzado en la reestructuración de la lista de familias inscriptas para tener a todas actualizadas y evaluadas”, señaló el subsecretario de Asuntos Registrales, Matías Figueroa Escauriza.También destacó que “el principal reclamo era que las personas que se inscribían no eran evaluadas; ahora, con la capacitación que realizamos en un plazo no superior a dos meses vamos a tener a todas las familias del sistema evaluadas”.En la misma línea, Kosak señaló que “en la actualidad, teniendo en cuenta el perfil de cada niño que llega, es necesario preparar a las familias ya que esos niños, en general, han sufrido mucho y los profesionales que estamos capacitando deben tener en cuenta todos los detalles”.Con el objetivo de optimizar y agilizar el sistema de adopción, en abril de 2017 el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, convocó a psicólogos y trabajadores sociales que quieran integrar los comités evaluadores. Esta convocatoria fue de una de las modificaciones que se realizaron para lograr una mayor agilidad y eficacia en el registro de adoptantes.Es un organismo creado por ley que se encarga de recibir las solicitudes de los aspirantes a adoptar y de controlar la documentación presentada por ellos (pueden ser matrimonios, parejas o personas solas).Personal del Registro forma entonces un legajo de cada aspirante cuyo contenido es secreto, es decir que se rige por criterios de confidencialidad, y le asigna un número de orden.En una segunda etapa, un equipo de psicólogos y trabajadores sociales evalúa si la disponibilidad adoptiva que los aspirantes declararon al anotarse se corresponde con su capacidad de prohijar. Por último, la dirección de registros admite a los aspirantes o declara inadmisible su solicitud.Cuando una niña, niño o adolescente sea declarado en estado de adoptabilidad por un juez o jueza de familia, el registro le enviará los legajos de los aspirantes inscriptos por orden de prioridad, el juez selecciona uno para que comience la vinculación, resuelve la guarda preadoptiva y luego la adopción.El Ruaga, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos humanos, posee una lista única provincial de aspirantes admitidos organizada por orden cronológico e integrada por variables objetivas (sexo, edad y estado de salud de los niños así como la posibilidad de adoptar hermanos) que serán definidas por los aspirantes al momento de presentar la solicitud de inscripción ante el Ruaga. Si el juez o jueza de familia a la hora de resolver la guarda preadoptiva se aparta del orden de prioridad, debe fundamentar esa excepción.Por otro lado, cuando los magistrados declaran a una niña, niño o adolescente en estado de adoptabilidad, solicitan al Ruaga legajos de aspirantes admitidos.El Ruaga representa uno de los tres pilares del sistema de adopción junto con la dirección de promoción de los derechos de la niñez, adolescencia y familia y el poder judicial. Si bien no define la adopción de un niño, es el único medio legal para adoptar desde que el código civil y comercial de la nación prohíbe las guardas directas. La inscripción al registro es obligatoria, gratuita y no requiere patrocinio de un abogado.