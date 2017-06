Florida sorprendió a Ben Hur

Florida de Clucellas sacó una ventaja mínima en el partido de ida de la fase de 16avos de final de la Copa Santa Fe. En lo que ya es, en este torneo, un reducto inexpugnable, el elenco dirigido por Diego Priolo se impuso por 1 a 0 a un Ben Hur sin ideas con el tempranero gol de Pablo Andretich.La tarde fue complicada desde el inicio para la formación de Gustavo Barraza, ya que el lateral izquierdo Nahuel Buenanueva fue expulsado a los 4 minutos por un codazo sobre Alan Borda Bossana. Una historia similar a la que fuera protagonista la temporada pasada Facundo Rodríguez, y que le valiera que no haya interés en su continuidad en el Club. Lo paradójico es que quien lo reemplaza ya en el primer partido genera la situación conocida.En ese minuto fatal para el Lobo, llegó la posterior acción individual de Lucas Lorenzatti que descargó el pase a Pablo Andretich que venía de frente y fusiló dentro del área a Marcos Cordero.Entre el viento, sus imprecisiones y lo incómodo que lo hizo sentir Florida, el Lobo no tuvo ideas de medio campo hacia adelante. De tal modo, el doble "9" Izaguirre y Rodríguez no contó con opciones como para desnivelar.En el segundo tiempo, siguió controlando bien el partido Florida desde el resultado, más allá que la iniciativa fue del dueño de casa. Algunas apariciones de Matías González fueron un aliciente para creer que el Lobo en algún momento podría alcanzar la paridad, pero no fue así. Muy por el contrario, de contragolpe Florida tuvo sus chances que no supo capitalizar como para venir a Rafaela con una diferencia mayor.Cancha: Florida.Arbitro: Roberto Franco.Jorge Galizzi; Néstor Moreno, Valentín Lorenzatti, Mauro Montenegro y Javier Lezcano; Alan Borda Bossana (Diego Piedrabuena), Maximiliano Pezzi, Damián Gonzalez (Jorge Salteño) y Pablo Andretich; Lucas Lorenzatti (Giuliano Saccone) y Hernán Dobler. Supl: Otano, Mariotta, Tissone. DT: Diego Priolo.Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Nahuel Buenanueva; Matías González, Ignacio Forni (Matías Caballero), Nicolás Pautasso y Gustavo Udrizard (Maximiliano Pavetti); Emir Izaguirre (Ramiro Contrera) y Sergio Rodríguez. Supl: Agustín Stepffer, Marcos Torres, Leandro Sola, Alejandro Carrizo. DT: Gustavo Barraza.Primer tiempo: a los 6' gol de Andretich (F).Incidencia: en el PT, a los 4' expulsado Buenanueva (BH).