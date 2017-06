9 de Julio sacó una ventaja en la ida

Un buen triunfo obtuvo ayer 9 de Julio en el partido de ida de los 16avos. de final de la Copa Santa Fe. Como visitante, el equipo dirigido por Maximiliano Barbero derrotó a Cosmos F.C. por 1 a 0, con gol de Marcos Valsagna en el comienzo del segundo tiempo en el partido jugado en el predio de la Liga Santafesina.En un partido discreto, el León mostró un buen rendimiento defensivo ante un rival que solamente lo comprometió por algunos minutos en pasajes del segundo tiempo, especialmente el período final.En el primer tiempo, la visita tuvo algunos intentos de desequilibrio a través de Kevin Muñoz, que intentaba asociarse con Tarasco que hacía un buen trabajo aguantando el balón y descargando a los costados.Cosmos tuvo algunas apariciones de Taborda, sobre todo una donde cabeceó muy solo y controló con seguridad Maina, aunque tuvo un mejor control de balón por el criterio de Ricardo Acosta, que hasta el mes pasado militó en Libertad de Sunchales, jugando Federal A.De pelota parada, el local causó alguna zozobra, pero no mucho más. Por el lado del "9" ocurría más o menos algo similar, o con un remate de media distancia de Aguilar que sacó bien Pascualón.En el segundo tiempo, cambió el trámite a partir de la contundencia juliense. Marcos Valsagna avanzó con pelota dominada y sobre la media luna vio el hueco para sacar un fuerte remate, bajo, que se coló contra un palo donde no pudo llegar su ex compañero.En su mejor momento, el León se vio obligado instantes después a adoptar una postura más defensiva. Kevin Muñoz vio la tarjeta roja por doble amarilla y aprovechando el hombre de más, Cosmos se vino hacia la valla juliense, a partir también de algunos cambios más ofensivos como el de Carlos Cano, el jugador que estuviera los últimos meses en el equipo rafaelino y finalmente no sellara su continuidad para el Federal B.No obstante, pese a algunos arrestos individuales de Acosta, el León estuvo seguro por intermedio de Maina y sus marcadores centrales, aguantando el sofocón. Mucho más cuando Alvarez vio la tarjeta roja por un codazo y golpe sobre Tarasco, y quedaron nivelados 10 contra 10.Así se consumieron los minutos finales, con la solidez en el fondo del con+junto de Barbero y un 1 a 0 que le da tranquilidad para esperar la revancha en el Germán Soltermam.COSMOS 0 - 9 DE JULIO 1Cancha: predio Liga Santafesina.Arbitro: Eduardo López.Tomás Pascualón; Pablo Mendizábal, David Alvarez, Cristian Oliveira y Lautaro Acevedo (75' Kevin Miño); Leandro Mansilla, Natanael Acosta, Ignacio López Insaurralde y Ricardo Acosta; Cristian Taborda y Matías Ferrero (55' Carlos Cano). Supl: Nicolás Piedrabuena, Iván Kestler, Fernando Ponce, Amitrani, Franco Bravo. DT: Leandro Virolo.Julián Maina; Mariano Canavessio, Juan Caro, Flavio Díaz y Andrés Velazco; Guillermo Funes, Juan Pablo Rodríguez, Marcos Valsagna (83' Kevin Acuña) y Maximiliano Aguilar (65' David Cardelino); Rubén Tarasco (85' Emanuel Chingolani) y Kevin Muñoz. Supl: Ignacio Goyén, Federico Alustiza, Enzo Taborda, Luis Boiero. DT: Maximiliano Barbero.Segundo tiempo: a los 5' gol de Valsagna (9).Incidencias: a los 12' exp. Muñoz (9) y a los 36' exp. Alvarez (C).