Massa se mostró confiado de cara a las elecciones

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El diputado y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se mostró confiado ayer de cara a las próximas elecciones legislativas y sostuvo que "en octubre veremos si la gente elige el ajuste, la corrupción o si elige 1País". "La Argentina no quiere volver para atrás pero está desilusionada con el presente. El país necesita oposición no destrucción. La primera fuerza política que se plantó contra los jueces por decreto fue la nuestra, la primera presentación judicial contra el tarifazo la hicimos nosotros", destacó el dirigente opositor.Para Massa, tanto los sectores del kirchnerismo como del oficialismo mantienen "una lógica de mantenerse unos y otros para que no cambie nada". "Hay que terminar con el verso de la grieta. Ese verso terminó cuando los diputados de Macri y Cristina arreglaron el aumento de la dieta", sostuvo.Además, el diputado nacional aseguró que en el Gobierno "hay una lógica del si pasa, pasa" y pidió "la derogación de ese decreto que permite la quita de pensiones" a discapacitados. De esta manera, el tigrense volvió a cuestionar la decisión del Ejecutivo de recortarle ese beneficio a unas 70 mil personas por considerar que no cumplían con los requisitos legales para percibirla, aunque días después anunciaron que iban a restituir los pagos y revisar caso por caso."La marcha atrás es por el profundo repudio de la sociedad argentina al ver al Estado abandonando a las personas que más necesitan de él", opinó al respecto Massa. Durante una entrevista con Radio 10, Massa se refirió puntualmente a las elecciones legislativas y confió: "En octubre veremos si la gente elige el ajuste, la corrupción o si elige 1País". En esta línea, pidió que "peronistas, radicales y progresistas" se unan para "construir una alternativa de centro superadora" y "abandonar el sectarismo".EN LOMAS DE ZAMORAMassa recorrió en Lomas de Zamora las mesas instaladas por su partido, en las que se invita a los vecinos a firmar para que se aplique su proyecto de quitarle el IVA a los productos de la canasta básica. "El Congreso no se puede hacer el distraído ni hablar de pelea política, porque cuando se tuvieron que juntar los diputados de Cristina y de Macri para aumentarse 30 mil pesos, no hubo grieta. Esperamos que ahora tengan el coraje de juntarse para resolver la rebaja del IVA en luz, gas y alimentos de la canasta básica para que las familias puedan recuperar ingreso", sostuvo el dirigente opositor durante su visita al partido bonaerense. Massa estuvo acompañado por sus aliadas electorales dentro del frente 1País Margarita Stolbizer, del GEN, y Victoria Donda, de Libres del Sur, entre otros dirigentes de la tercera sección del Conurbano.