Podría faltar combustible por un paro en Rosario

El abastecimiento de combustibles en la región centro del país podría sufrir inconvenientes de persistir el conflicto gremial que paraliza a los puertos de Rosario en los últimos días, que afecta principalmente a las grandes terminales agroexportadoras pero también a las refinerías que las petroleras tienen en la zona. Según publicó diario La Nación, cuatro de los 30 buques están cargados con petróleo para ser procesado en las plantas de YPF, Axion Energy y Oil, entre otras, en San Lorenzo pero por la medida de fuerza no pueden descargar.En tal sentido, si el conflicto continúa es probable que ante la falta del insumo las refinerías de las empresas mencionadas, que abastecen al 40 por ciento de la demanda, ya no estarían en condiciones de garantizar la provisión de naftas y gasoil en el centro del país. Al respecto, consigna que en esas plantas ingresan 400 camiones por día para cargar combustible y luego distribuirlo en las estaciones de servicio del centro y norte del país.¿Cuál es el origen del conflicto? El miércoles pasado la CGT regional San Lorenzo inició una protesta que afecta a 21 puertos de la región para reclamar a las empresas exportadoras que equiparen con el salario del gremio de los aceiteros -que promedia los $ 27.000- a trabajadores de otros sindicatos, como municipales, remiseros y vigiladores, entre otros.Ante este planteo, las firmas nucleadas en la Cámara Aceitera de la República Argentina (Ciara) se oponen a desembolsar dinero con el argumento de que hay sectores que nada tienen que ver con la agroindustria, como los remiseros, por ejemplo. Al mismo tiempo, consideran que una central obrera no tiene atribuciones para exigir un ajuste salarial, que cada gremio discute en paritarias, según consigna La Nación.Desde hace años, los gremios nucleados en la CGT San Lorenzo, que nada tienen que ver con el sector agroindustrial, reclaman que las empresas paguen un "salario mínimo regional". Pretenden que las terminales portuarias abonen el sueldo del convenio de los trabajadores aceiteros a otros gremios de la zona, como remiseros, gastronómicos y empleados municipales, entre otros.En este escenario, para evitar un conflicto, las compañías exportadoras pagaron una especie de plus que se denominó "convenio COPA" aunque ahora se niegan a continuar cumpliendo. El secretario general de la CGT San Lorenzo, Edgardo Quiroga, señaló que "hay una decisión política de no pagar este reclamo. Estas empresas vienen de recibir grandes beneficios del gobierno nacional y pueden tranquilamente pagar lo que se pide". Por su parte, el gerente de Comunicaciones de Ciara, Andrés Alcaraz, puntualizó que "hay gremios que hacen este reclamo y no tienen ni siquiera relación indirecta con el sector agroindustrial".Por último, diario La Nación adelantó que el conflicto se encuentra bajo análisis del Ministerio de Trabajo de la Nación, que deberá decidir si el reclamo de la CGT San Lorenzo es viable o no.