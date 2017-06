El DT, al caer

Juan Manuel Llop tiene todo arreglado para ser el nuevo entrenador de Newell´s y con él se irán Jorge Gabrich, Hugo Reinaudo y Gabriel Dottori, el actual cuerpo técnico de Atlético. Matías Cabral, el otro integrante del grupo de trabajo, continuará en la institución.Teniendo en cuenta que a mediados de julio comenzará la pretemporada para la “B” Nacional ayer pudimos conocer que esta semana, o la próxima a más tardar, la dirigencia anunciará la contratación del nuevo director técnico. Por ahora no hay nombres, aunque todos reconocen que interesa Walter Coyette, actual adiestrador de Chacarita. No obstante es probable que el “Funebrero” le ofrezca la continuidad y además Defensa y Justicia pretende llevarlo a Primera para suplantar a Sebastián Beccacece, quien se dedicará a asistir a Sampaoli en la Selección.¿Otros nombres? Ariel Broggi, actualmente en Ferro, está bien visto, pero por ahora desde el club no reconocen contactos con ninguno.