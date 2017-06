Los Pumitas fueron undécimos

En un partido repleto de tries, Los Pumitas finalizaron su actuación en el Mundial Juvenil que se disputa en Georgia tras vencer a Samoa por 53 a 42. De esta manera consiguieron el puesto 11 en el Mundial Juvenil.Para el rugby rafaelino quedó, además, la gran satisfacción de haber contado por primera vez con un representante en esta competencia internacional, a través de Mayco Vivas.Bautista Delguy; Tomás Malanos (cap), Felipe Freyre, Teo Castiglioni y Luciano González; Tomás Albornoz y Matías Sauze; Nicolás Walker, Agustín Medrano y Bautista Stavile; Lucas Paulos y Nahuel Milán; Alejandro Luna, José Luis González y Santiago Pulella.Ingresaron: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Jeremías Tarter, Alfonso Zóttola, Santiago Ruiz, Gonzalo García, Juan Bautista Daireaux y Facundo Ferrario.Entrenador: Gastón Conde.Pohla; Moore, Paisami, Tele’a y Filipo (cap); Foaese y Ah See; Tuipolotu, Faalili y Setu; Toeafe y Solipo; Asomua, Ikenasio y Enoka.Ingresaron: Tupuola, Ielemia, Sanft, Solomona, Ah Him, Tinei, Fonoti y Ene.Tantos en el Primer Tiempo: 2’, Penal de Albornoz (A); 7’, 11’, 14’ y 36’, Goles de Albornoz por Tries de J. González, Delguy -2-, L. González (A); 32’, Gol de Paisami Por Try de él mismo (S)Resultado Parcial: Argentina 31 – Samoa 7.Tantos en el Segundo Tiempo: 3’, 8’, 32’ y 37’, Gol de Paisami Por Tries de Enoka, Moore, él mismo y Tavita Fonoti (S); 5’, y 21’, Goles de Albornoz por Tries de él mismo y L. González (A); 24’, Penal de Albornoz (A); 34’, Try de Malanos (A).Amonestados: Tinei y Solipo Cancha: Avchala Stadium, Tbilisi.