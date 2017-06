Otro triunfo del voley en Córdoba

Este domingo finalizó la participación de Argentina en la Liga Mundial 2017 y el cierre no podía ser de mejor manera. Derrotó 3-1 a Bulgaria, con parciales de 25-16, 25-21, 23-25, y 25-19, en un gran partido de Nicolás Bruno, figura con 18 puntos. De esta forma, terminó con siete puntos en este tercer weekend después de la histórica victoria ante Brasil y el 2-3 ante Serbia, en el Orfeo de Córdoba.: Luciano De Cecco (2) (c), Martín Ramos (9), Sebastián Solé (15), Pablo Crer (8), Cristian Poglajen (13) y Nicolas Bruno (18). Libero: Alexis Gonzales. Entrenador: Julio Velasco. Ingresaron: Alejandro Toro (2), Maximiliano Cavanna y German Johansen.Georgi Bratoev (1), Tsvetan Sokolov (18), Viktor Yosifov (7) (c), Nikolay Nikolov (5), Rozalin Penchev (14) y Nikolay Penchev (4). Libero: Teodor Salparov. Entrenador: Planev Konstantinov. Ingresaron: Georgi Seganov (1), Jani Jeliazkov (1), Todor Skrimov (10), Vladislav Ivanov, Svetoslav Gotsev.Parciales: 25-16, 25-21, 23-25, 25-19. Estadio Orfeo de Córdoba. Arbitros: Shaaban (EGY) y Zenovich (RUS).