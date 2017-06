Una fuerte demanda de créditos de Banco Nación en AgroActiva

El director del Banco Nación Argentina, el santafesino Carlos Castellani, dijo que los productores formalizaron, durante la reciente muestra de AgroActiva en la localidad de Armstrong, una intención de tomar créditos por 6 mil millones de pesos para comprar maquinaria agrícola o vial lo que consideró como "muy positivo porque habla de un sector que continúa en crecimiento". "Pasaron por el stand y encontraron muy atractiva la línea que ofrece una tasa de interés del 12,5% fijo los primeros tres años, y después variable hasta los 5 años a partir del esfuerzo que realiza el Banco pero también las empresas que concretan la venta de una maquinaria agrícola o vial. Al igual que en otras muestras, esta línea funcionó muy bien, era muy bueno ver a muchos productores visitar el stand del Banco en la muestra para informarse y después avanzar con la gestión del crédito que luego deben concluir en las sucursales de nuestra entidad", sostuvo en diálogo con LA OPINION desde su despacho en la casa central de Buenos Aires.

Tras mantener una reunión con el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, el miércoles pasado, el funcionario y a la vez empresario destacó que "en la primer reunión de Directorio de 2016 decidimos eliminar las restricciones que prohibían prestarle plata a aquel productor que tuviera granos, específicamente soja. Acordamos en ir a todas las exposiciones rurales. En el caso de AgroActiva, con más de 2.500 visitas en el stand logramos cosechar una intención de tomar créditos de más de 6 mil millones de pesos, que luego se concreta el 50% en promedio, pero es el el motivo por el cual las fábricas se ponen en marcha".

Castellani reiteró que "tenemos que apoyar a la producción agropecuaria, al comercio, a la industria, con distintos créditos en una inversión que todavía persiste pero que está bajando claramente y cuando baje será más tranquilo y más usual".

Con una red de más de 700 sucursales en la Argentina y una veintena en el exterior, el Banco Nación asumió una agresiva política crediticia para financiar a los sectores de la producción, sostuvo Castellani. Y en este escenario ya comprometió sus asistencia a la próxima Expo Rural de Rafaela, que se concretará en agosto. "Recientemente hemos presentado créditos para los productores tamberos en su ciudad, se otorgan hasta 2 millones de pesos con períodos de gracia para ayudar a salir de los problemas por la crisis hídrica o para invertir para crecer. Creemos que van a funcionar muy bien por las tasas bajas que tiene este fipo de financimiento".

El funcionario subrayó que "el rol del Nación no sólo se hace notar en el campo sino también en la ciudad con las nuevas líneas de crédito para la vivienda, estamos convencidos de que podemos ayudar a muchas familias a acceder a su casa propia en un país donde el déficit habitacional es tan algo". "Se trata de créditos de 30 años que no es fácil en una economía donde la inflación no es menor, aunque los esfuerzos del Gobierno están dando resultados positivos. Creemos que gradualmente vamos a aumentar la cantidad de participación de créditos hipotecarios", agregó.

"La Nación Tu Casa, donde el crédito es los tres primeros años el 14% fijo y después se ajusta con el índice salarial, o sea que no lo sorprende al beneficiario, ya que aumenta el sueldo y aumenta lo que tiene que pagar en función de eso. Como así también el crédito UVA y otras alternativas más. Es interesante, pensando que la inflación va a ir a la baja, según lo que pensamos", explicó Castellani.

Por último, el director del Banco Nación volvió a destacar los resultados de la visita del Presidente, Mauricio Macri, a China junto a una importante cantidad de empresarios y funcionarios de la que formó parte. "China fue una experiencia muy linda, con muchas autoridades que nos invitaron a compartir reuniones. Es un país que está en los primeros lugares y en donde Argentina necesita y el Gobierno quiere hacer un plan de obras muy ambicioso. Con financiamientos a largo plazo y es importante esa relación con un país de primer mundo. El país está bien visto porque nuestro campo es exitoso al producir alimentos para 400 millones de personas. Los resultados en el futuro van a ser muy buenos, al igual que la visita a Japón que nos deparará nuevas inversiones en el corto y mediano plazo".