Ben Hur visita a Florida en el encuentro de ida

Con el debut de algunas de sus incorporaciones, Ben Hur estará visitando esta tarde a Florida de Clucellas en el partido de ida por los 16avos de final de la Copa Santa Fe. El encuentro se disputará a partir de las 15 en la localidad del sur del Departamento Castellanos, con el arbitraje de Roberto Franco.En el equipo dirigido por Gustavo Barraza, que hará su presentación en el certamen, estarán el defensor Nahuel Buenanueva, el volante izquierdo Gustavo Udrizard y el delantero Sergio Rodríguez, tres de las seis incorporaciones que contrató el elenco de barrio Parque para este torneo y fundamentalmente para el Federal B. También se encuentra habilitado el defensor Marcos Torres, en tanto que no llegaron las habilitaciones de Gastón Salmerón y Julio Montero.Luego de la victoria con goleada por Liga Rafaelina ante Sportivo Norte el jueves, del regenerativo del viernes, ayer por la mañana el entrenador dispuso en el estadio un trabajo táctico alternado con ensayo de pelota parada. Allí quedó determinado el once titular, donde se destaca el doble "nueve" que conformarán Izaguirre y Sergio Rodríguez.Por el lado de Florida, entre semana también goleó por Liga Rafaelina, 3 a 0 ante Ramona, aunque no todas son buenas para el equipo dirigido por Diego Priolo debido a algunos contratiempos por lesiones. Recordemos que en las fases previas, la Flora eliminó a Peñarol en la eliminatoria para acceder al torneo, y ya dentro del mismo a Ferrocarril del Estado y Libertad de Villa Trinidad.Estas son las probables formaciones:Jorge Galizzi; Moreno, Lezcano, Valentín Lorenzatti y Montenegro; Borda Bossana, Pezzi, Jorge Salteño y Pablo Andretich; Lucas Lorenzatti y Hernán Dobler. DT: Diego Priolo.Marcos Cordero; Gustavo Mathier, Nicolás Besaccia, Luciano Kummer y Nahuel Buenanueva; Matías González, Ignacio Forni, Nicolás Pautasso y Gustavo Udrizard; Emir Izaguirre y Sergio Rodríguez. DT: Gustavo Barraza.