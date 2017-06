Imputaron a 11 personas por juego clandestino y cohecho

Once personas fueron imputadas ayer en el marco de la investigación que encabezan las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza por los delitos previstos en los artículos 301 bis: "explotación, administración, operación y organización de juegos de azar con pago de apuestas sin la autorización correspondiente"; 256 y 258 "cohecho (coima o soborno) pasivo y activo, respectivamente; y 189 bis, inciso 2, párrafo 1 "tenencia indebida de armas de fuego de uso civil" del Código Penal.En la audiencia celebrada ayer por la mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fue Jorge Pegassano.Se recuerda en torno al hecho en cuestión que los días jueves y viernes últimos, diecisiete personas fueron detenidas en 19 allanamientos realizados en Rafaela, Esperanza, Pilar y Recreo.Entre los 17 detenidos hay 15 civiles y dos policías, siendo estos últimos el ex subjefe de la Unidad Regional XI con asiento en el departamento Las Colonias, comisario Dante Giménez (quien hasta hace poco tiempo prestó servicios en Rafaela, su último cargo como jefe de la PDI local) y un oficial policial que está en actividad, pero con licencia. Del total de detenidos, 10 son hombres y siete mujeresSegún informó oficialmente la Oficina de Prensa y Difusión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), las imputaciones realizadas ayer a los dos policías fueron las siguientes:* Ex subjefe de la Unidad Regional XI, comisario Dante Giménez (42 años): "cohecho pasivo reiterado" (seis hechos).* ADW (oficial en actividad con licencia, 55 años): "cohecho pasivo reiterado" (seis hechos) y "tenencia ilegítima de armas de fuego".En relación a los civiles detenidos, las atribuciones delictivas fueron las siguientes:* CAT (hombre; 65 años): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente y cohecho activo reiterado (tres hechos).* AJMS (hombre; 55 años): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente y cohecho activo reiterado (tres hechos).* RAK (hombre; 50 años; con antecedentes penales condenatorios): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente y cohecho activo reiterado (dos hechos).* AJL (mujer; 22 años): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.* LBR (mujer; 42 años): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.* ASC (mujer; 24 años): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.* JD (hombre; 26 años): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.* MAD (hombre; 55 años): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente y cohecho activo (un hecho).* HAB (hombre; 60 años): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.Las otras seis personas detenidas recuperaron su libertad, no obstante, también seguirán siendo investigadas. Se trata de:* BC (hombre): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.* BA (mujer): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.* ACF (mujer): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.* MCA (mujer): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.* ABK (mujer): tenencia ilegítima de arma de fuego.* AGM (hombre): explotación, administración, operación u organización de juegos de azar sin la autorización correspondiente de la autoridad competente.