Garavano cuestionó las demoras en entrega de datos del caso Odebrecht

"La Justicia argentina es hoy la única de la región que no avanzó con el tema Odebrecht", se quejó el ministro de Justicia.

FOTO ARCHIVO MINISTRO. Garavano no ocultó su fastidio por la falta de avances de la causa por coimas.

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El ministro de Justicia, Germán Garavano, cuestionó ayer las "demoras" en la entrega de información sobre las coimas que pagó la constructora Odebrecht a funcionarios argentinos y apuntó que "la Justicia argentina hoy es la única de la región que no avanzó en relación a este tema".

Garavano indicó que la empresa brasileña, que aceptó ante la justicia estadounidense haber pagado 35 millones de dólares en coimas en la Argentina, "tiene toda la información y sabe perfectamente qué pagó, a quién y por qué" y se quejó de que "lamentablemente este tema ya se está demorando de un modo vergonzoso". En ese sentido, remarcó que "la Justicia debe actuar rápidamente con toda la fuerza y avanzar en la investigación" y agregó: "La Justicia argentina hoy es la única de la región que no avanzó en relación a este tema. En Brasil ya hubo condenas, incluso. La última que falta, como siempre, lamentablemente, es la Argentina".

En diálogo con Radio Mitre, el ministro de Justicia y Derechos Humanos volvió a fustigar la "inacción" de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó e insistió en que "el Gobierno le está exigiendo a la empresa que ellos den los nombres y cuenten qué fue lo que pasó, que es lo que están evaluando".

Al respecto, consideró que eso sería "la muestra de buena fe de que ellos han dejado atrás esas prácticas y que quieren trabajar realmente de un modo legal, transparente y sin estos hechos". El titular de la cartera judicial también destacó "la buena predisposición de las autoridades norteamericanas" para cooperar con jueces y fiscales argentinos respecto a las causas que investigan los sobornos que confesó haber pagado la firma brasileña en la Argentina durante el período 2007-2014.

"Habitualmente son cosas que tardan meses y a veces años, pero nosotros lo estamos logrando en pocos días. Valoramos la buena predisposición de las autoridades norteamericanas", celebró el funcionario nacional. Sobre este tema precisó que el encargado de Asuntos Internacionales de su cartera, Eugenio Curia, está "coordinando la fecha" para el viaje que realizarán funcionarios judiciales a Washington para reunirse con sus pares de Estados Unidos.

Garavano señaló que la "fecha tentativa" de ese encuentro "es la primera quincena de julio" y aclaró que ya cursó el pedido a la Corte Suprema de Justicia para que autorice a los jueces a viajar. Asimismo, indicó que el Gobierno está revisando "la situación de los distintos contratos" firmados con la constructora brasileña, entre los que se destaca la obra de soterramiento del ferrocarril Sarmiento.

"Ayer (viernes) hubo una reunión de los distintos ministerios con el procurador del Tesoro (Bernardo Saravia Frías) en la que se analizó la situación de los distintos contratos, se informó de esto y también se discutió sobre el avance de la ley de responsabilidad penal empresaria", manifestó. Finalmente, el funcionario nacional reclamó al Congreso que apruebe el proyecto de ley de responsabilidad empresaria: "De los 41 países que ratificaron la Convención Mundial Antisobornos el único que no tiene una ley de responsabilidad penal de las empresas es la Argentina".