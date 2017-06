Tati Parra a Castellano: “creo que hay muchas fallas en la parte social"

El Dr. Leonardo Tati Parra estará nuevamente en una lista a pre candidatos a concejales en la ciudad. Con su Agrupación "24 de Febrero", dentro del Partido Justicialista, Parra estará acompañado por Oscar Baronetti (fue candidato a Intendente del FR hace dos años), Elena Romano, Mariano Suárez y Alicia Solari.

De cara a las elecciones de agosto y realizando una análisis de todas las listas que habrá en la ciudad, el Dr. analizó en primera instancia cómo está llevando adelante Luis Castellano su mandato en Rafaela y dijo al respecto, que más allá de que es una buena conducción, falta mucho trabajo en el sector social: “Castellano está haciendo una Intendencia que está bien”, dijo titubeando y rápidamente agregó: “creo que hay muchas fallas en lo social, y falta esa mirada.

Hicieron un corrimiento, al PJ no se lo está viendo en la presentación de la casa Justicialista”, y se refirió al slogan del oficialismo, “Hacemos” donde expresó que "eso no es el partido justicialista".

Parra, que pidió también comenzar a potenciar un poco más el espacio, destacó que “con el tiempo uno se tranquiliza un poco, y queremos sumar a trabajar", haciendo alusión a las oportunidades anteriores, donde no llegó a alcanzar ningún cargo en el concejo. Y agregó: "uno quiere ayudar y el grupo decidió volver a participar”, expresó en La Mañana de ADN, FM 97.9.



VIEJOS RENCORES

Recordemos que allá por febrero de 2015, el actual presidente del concejo municipal, Silvio Bonafede, confirmaba que iba a ser el primer integrante de la lista de precandidatos a concejales que el oficialismo en las PASO.

Ese traspaso generó un enojo importante a Tati Parra, que había sido muy duro con el doctor, reprochándole, entre otras cosas, un cambio de pensamiento. Recordemos que ya en las elecciones de 2013, la Agrupación 24 de Febrero no la había pasado tan bien en las urnas llegando apenas a los 6 mil votos en la ciudad, y se quedándose fuera del Concejo Municipal por escaso margen.

Sobre aquella rispidez que tuvo con Silvio Bonafede, sobre el cambio de este último al oficialismo para acompañar la lista de Castellano, dijo “que uno al principio no lo tomó bien, pero cada uno puede elegir y él decidió cambiar. Le deseo lo mejor, pero no pertenece más a este grupo desde hace años, a pesar de haber surgido de aquí. No tengo rencores y nosotros seguimos con esta agrupación con mucha gente”, destacó Parra.

Además, se refirió al vecino en sí y los reclamos permanentes. A propósito de eso, dijo que “muchos vecinos están enojados con la política, con los sueldos. No veo tanta apatía. Los veo enojados, y eso es mejor porque te obliga a participar más”, dijo el doctor.

Con respecto a sus lineamientos en cuanto a proyectos destacó que "sin duda el tema principal es la seguridad, debemos contemplar todos los temas de la ciudad, pero El tema de la inseguridad es un tema de todos los barrios".

El eje de campaña será la seguridad para el Dr. Parra, pero además destacó temáticas como "medio ambiente, espacios verdes, la universidad, la educación, la preparación para el trabajo de los jóvenes, la temática es amplia pero el gran reclamo es la seguridad", completó.