Gonzalo García iría a España

Tras la confirmación de Pablo Prigioni como entrenador de Baskonia, hubo un nuevo movimiento que hizo ruido dentro de la Liga Nacional. Gonzalo García tiene una oferta para ser parte del staff técnico con el propio Prigioni en el importante equipo español, según publicó Pickandroll.com.ar. No hay ninguna confirmación, solo restan ciertos detalles económicos y la propuesta puntual para aceptar la propuesta.Tras dar el sí como entrenador, Prigioni quiere tener alguien cerca para colaborar. Buscó un director técnico con experiencia, y no solo a nivel equipo, sino también con incidencia en otro plano (Selección Nacional en este caso). Gonzalo García, radicado en nuestra ciudad, encaja justo, aunque todavía no dio el sí para llegar a Baskonia. El DT, que también está en el mercado de la Liga con ofertas (Boca y Ferro), priorizará la propuesta que llegó del viejo continente.La idea de parte de Prigioni es tenerlo al lado para dar los primeros pasos. García espera decidirse para ser parte de esa propuesta, de lo que pretende el cordobés al mando del Baskonia. Como él puede colaborar e impulsar sus ideas para la temporada de ACB, la decisión se confirmará para un lado u otro este fin de semana.