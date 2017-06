Empresas no planean contratar más personal

Casi el 80 por ciento de las empresas consultadas no planea tomar personal durante el tercer trimestre, mientras un 11% prevé aumentar su dotación y un 5% espera disminuirla, según una encuesta privada divulgada esta semana. El informe elaborado por la consultora Manpower arrojó un leve signo de recuperación, al dejar un saldo positivo de 7% en la Expectativa Neta de Empleo (ENE), ajustada por estacionalidad para el período comprendido entre julio y septiembre.

Según el sondeo, el 76% de las 800 firmas consultadas no espera cambios en su personal en los próximos tres meses, un 11% pretende aumentarlo, al tiempo que un 5% adelantó que lo va a recortar. Por su parte, el 8% de las firmas encuestadas no respondió qué hará en el tercer trimestre de 2017.

La encuesta representó una leve mejora respecto de la cantidad de compañías que esperan disminuir su dotación ya que en el segundo trimestre era un 7% el que esperaba concretar esa decisión. Sin embargo, los últimos resultados implicaron un retroceso con relación a las empresas que iban a poner en marcha contrataciones a causa de que, entre abril y junio, un 13% pretendía hacerlo, en lugar de un 11%, como plantea la nueva edición del sondeo.