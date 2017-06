Randazzo ratificó su intención de competir

BUENOS AIRES, 18 (NA).- El exministro de Transporte Florencio Randazzo ratificó ayer su intención de competir en las elecciones legislativas y se diferenció del kirchnerismo, que reiteró su pedido de unidad detrás de Cristina Kirchner y advirtió que "todavía queda una semana como para que todo el mundo reflexione". "Somos la opción para no repetir los errores del pasado y superar la angustia del presente. Nada nos detendrá. Vamos a Cumplir", escribió Randazzo en su cuenta oficial de Twitter y de esta manera marcó sus diferencias con el kirchnerismo, además de ratificar su intención de competir en las legislativas.En el mismo sentido (y sin dejar de hacer alusión al nombre de su espacio, Cumplir), agregó: "Representamos un peronismo amplio, con humildad y autocrítica, con vocación de construir sin excluir. Vamos a Cumplir". "Queremos defender los derechos de los que menos tienen. Y construir con todos los argentinos un futuro mejor. Vamos a Cumplir", concluyó el exministro del Interior y Transporte.Randazzo se expresó así luego de que el kirchnerismo le negara una competencia con la expresidenta Cristina Kirchner por la candidatura a senador del peronismo, al inscribir el Frente Unidad Ciudadana y dejarle al exministro el sello del PJ bonaerense.En este contexto, el kirchnerismo también ratificó su postura, como lo expresó el jefe del bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, quien advirtió: "Todavía tenemos una semana como para que todo el mundo reflexione y se dé cuenta de que acá el adversario es el proyecto político, económico, social y cultural neoliberal que nos está agobiando". "Los compañeros tienen que advertir que el adversario está afuera y no adentro", afirmó Recalde en clara alusión a Randazzo y añadió: "No podemos perder tiempo en mostrar las diferencias que tenemos y tratar de priorizar cada posición sectorial o personal dentro del movimiento".En declaraciones radiales, el diputado nacional felicitó "a los compañeros de la Ciudad de Buenos Aires, que se han juntado", en referencia al acuerdo entre todos los sectores del peronismo quienes, a diferencia de lo que ocurre en la provincia, reconocen por unanimidad a Cristina Kirchner como líder. La traba a un acuerdo entre el kirchnerismo y el sector de Randazzo en la provincia de Buenos Aires se expresó no solo en la ratificación del exministro y del diputado en las respectivas posturas, sino también en las palabras del exjefe de Gabinete Alberto Fernández, actual jefe de campaña de Randazzo.