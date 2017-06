Se hundió un pesquero: al menos tres muertos

RAWSON, 18 (NA). - Tres hombres murieron y dos fueron rescatados, mientras que siete permanecían desaparecidos, tras el naufragio de un buque pesquero marplatense frente a las costas chubutenses, a la altura de la ciudad de Rawson, en medio de las adversas condiciones climáticas que afectaban la región.Uno de los hombres rescatados del mar, permanecía en estado grave, según informaron medios locales.El naufragio fue protagonizado por el pesquero fresquero "Repunte" mientras recogía langostinos frente a las costas chubutenses. Al iniciarse el operativo de rescate, se especulaba con que la tripulación del buque había logrado salir de la nave y abordar la balsa salvavida.La embarcación particular "María Liliana" que estaba cerca de donde ocurrió el incidente, del que no se informaron las causas, se dirigió al rescate de los sobrevivientes, con la colaboración de efectivos de Prefectura de Comodoro Rivadavia.Al llegar a la zona del naufragio, los tripulantes del "María Liliana" se encontraron con la balsa vacía y tres hombres en el mar, uno de ellos fallecido, otro grave y otro, identificado como Lucas Trillo, en buen estado. Más tarde fueron encontrados otros dos cuerpos, según se conoció.Según se informó, una de las últimas posiciones detectadas del barco fue pasadas las 5:00 de este sábado al sureste de la ciudad de Rawson; mientras que el capitán del "María Liliana" recibió la señal de emergencia cerca de las 9:30 y ya a las 10:00 no tuvo más señales."El operativo es complejo debido a las condiciones climáticas adversas. Hay mar fuerza 6, por eso no había tantos barcos alrededor del Repunte. Están un poco dispersos", definió una fuente consultada por el sitio Pescare.El "Repunte" en un barco fresquero de 32,6 metros de eslora perteneciente a la firma Ostramar SA, del grupo Caputto, y tenía asiento en el puerto de la ciudad de Mar del Plata.