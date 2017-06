A terminar con la frente en alto

Finalmente, los resultados no acompañaron, y tras las victorias de Temperley y Huracán, la Crema enfrenta hoy a Quilmes ya descendido.

Atlético Rafaela, que descendió este viernes por los triunfos de Huracán y Temperley, recibirá esta tarde a un Quilmes muy complicado con la permanencia, en la continuidad de la 28ª fecha del torneo de Primera División. El encuentro se disputará a las 17:15 en el estadio Nuevo Monumental, será controlado por el árbitro Federico Beligoy y televisado por la TV Pública.La Crema debía esperar que Huracán no derrote a Unión y que Temperley no sume de a tres ante San Martín en San Juan para seguir ilusionado con la permanencia, pero justamente esos dos resultados condenaron su descenso a la B Nacional.El equipo dirigido por Juan Manuel Llop viene de vencer a Godoy Cruz por el campeonato local y de clasificarse a los 16avos de Final de la Copa Argentina tras eliminar a Almagro y el técnico decidió realizar tres variantes. El arquero Lucas Hoyos volverá a la titularidad en lugar de Ramiro Macagno mientras que el mediocampista Emiliano Romero irá por Facundo Soloa y Fernando Luna entrará para reemplazar a Kevin Itabel.Por su parte, el conjunto quilmeño viene con una racha negativa de cinco partidos sin triunfos con un empate y cuatro derrotas, la última frente a Patronato de Paraná como local y necesita de un triunfo para estirar sus ilusiones de mantenerse en la pelea por la permanencia en la categoría. De hecho, tras los resultados del viernes, si no consigue la victoria quedará certificado su regreso a la Primera B Nacional. El entrenador Cristian Díaz dispuso que Tomás López ingresará al equipo inicial por Matías Sarulyte mientras que Cristian Trombetta jugará en lugar de Matías Orihuela.