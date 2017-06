Jovencito grave tras disparo de escopeta

Un joven de 18 años fue herido de gravedad, por un disparo de escopeta, a las 14 de la víspera en barrio Barranquitas.Según información a la que tuvo acceso este Diario, extraoficialmente, eran aproximadamente las 14 de ayer viernes, cuando el servicio de Emergencias 911 recibió un alerta para que la Policía se hiciera presente rápidamente en la esquina que conforman calles Progreso y Carlos Gardel en el barrio Barranquitas de esta ciudad.Momentos después arribó al lugar un móvil policial de la Comisaría 13ª, cuyos efectivos se encontraron con la escena de un joven de 18 años, que presentaba una herida en el centro del tórax por causas que son objeto de investigación.En la escena del suceso se hallaron también restos que podrían ser compatibles a los de un cartucho de escopeta, por lo que se refuerza aún más esta hipótesis ya que no se sabe si hubo testigos presenciales del hecho, o bien los hubo pero no quieren declarar lo cual es muy común últimamente.Lo cierto es que aún no se sabe bien cómo fue la mecánica del hecho, cómo se dieron los sucesos ni por qué; pero al arribar al lugar la Policía el jovencito ya estaba herido en el piso.Por lo que se pudo conocer al momento de ser hallado, el jovencito se hallaba en estado grave, con riesgo de vida, quedando internado en el Hospital “Jaime Ferré” de esta ciudad.Al cierre de esta edición -según pudo saber LA OPINION- su cuadro clínico era muy grave: el joven presentaba heridas por perdigones múltiples en tórax. Algunas le lesionaron el corazón. Ya fue intervenido quirúrgicamente permaneciendo internado en la Unidad de Terapia Intensiva del "Jaime Ferré" en un estado muy delicado.Actuaron en el lugar del suceso personal del Cuerpo Guardia de Infantería, Policía Comunitaria, Policía Científica y el servicio de Emergencias SIES 107.Al cierre de esta edición, de forma extraoficial, se supo que personal policial procedió a la detención de un sujeto de 19 años quien estaría involucrado en el hecho descripto anteriormente, a "prima facie" abuso de arma, ocurrido en horas tempranas de la tarde de la víspera en el que resultare víctima el joven de 18 años. Se prosiguen las diligencias de rigor.En relación a un hecho de robo ocurrido días atrás en una propiedad particular de la localidad de Lehmann, y tras realizar diligencias investigativas, personal policial de dicha localidad procedió a realizar una requisa en una vivienda de calle B. Manera de esta ciudad de Rafaela.Así, los efectivos procedieron al formal secuestro de los elementos que fueran sustraídos en el ilícito mencionado, tratándose de una cocina, un motor monofásico, y una carretilla de plástico. Intervino personal policial de la Comisaría 14º y actuó en colaboración el Cuerpo Guardia de Infantería.En la jornada de ayer, de 9 a 9:45, personal de la Comisaría 2ª con colaboración de Protección Vial y Comunitaria realizaron un operativo motovehicular en intersección de calles Sacripanti y Pasteur. Se chequearon 15 motovehículos y sus ocupantes.Posteriormente, de 10 a 10:15 personal de la misma sede identificó en calle Falucho y Blas Olivero a 22 motovehículos y sus ocupantes, sin novedades para informar.