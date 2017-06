Provincia y Meprolsafe en el debate por la situación láctea

Motivado por una convocatoria de los productores, el secretario de Lechería Pedro Morini recibió a representantes de la Mesa de Productores de Leche de Santa Fe (MEPROLSAFE) para analizar la situación actual del sector lácteo, en un encuentro que se produjo en la sede del Nodo Región 2 Rafaela.El funcionario provincial, acompañado por el director de Lechería Miguel Gatti, respondió distintas consultas y participó en el debate que se realizó en conjunto sobre las temáticas propuestas.Luego de la reunión dialogamos con Fernando Córdoba, presidente de MEPROLSAFE, quien afirmó que este tipo de encuentros “siempre es positivo. Lo bueno es que el productor se lleve también la respuesta por parte de los funcionarios. Siempre es productivo, que se lleven inquietudes y que se puedan resolver en el corto tiempo”.Por su parte Morini manifestó que dialogaron “sobre temas puntuales, por ejemplo del crédito tambero. Estuve charlando con gente del Ministerio de Economía y el lunes es probable que con el Ministro nos reunamos con el gobernador para tratar el tema. Hace del mes de febrero que venimos y el gobierno nacional todavía no nos firmó el convenio. Debo ser sincero, no le puedo pedir al Ministro de Economía que me monetice $ 250 millones si no tengo por lo menos el acta compromiso firmado entre la Nación y la Provincia. Cosa que prometió el Ministro (Buryaile), que repitió el Ministro de Economía, que la sabe el Presidente de la Nación”.Respecto de la incógnita sobre la llegada concreta de esos fondos el Secretario no mostró dudas: “Yo lo conozco a Ricardo Buryaile, me parece que no es hombre de faltar a la palabra. En la pista de aterrizaje del Aero Club de Rafaela me prometió y va a cumplir que van a llegar, más que allá que seguramente no habrán tenido los fondos. Es una cuestión del acuerdo nada más, yo estoy convencido que se va a firmar”.Córdoba y Morini coincidieron respecto de la necesidad de conocer el criterio con el que se va a manejar el sector de aquí en adelante. El titular de la entidad de tamberos se mostró “preocupado porque no hay una decisión política a nivel nacional al respecto de saber qué hacer con la lechería. La Provincia trata de hacer dentro de sus posibilidades lo que puede. Nuestra preocupación es saber qué va a pasar ahora hacia septiembre, octubre, noviembre cuando aparezca algún litro de leche más. Hay industrias que ya están tirándole el mensaje a los productores que el precio se va a planchar y que incluso puede llegar a bajar. Eso es una preocupación muy seria porque no terminamos de salir de un estado de falta de financiamiento, de poder recuperar productivamente al tambo. Con una carga de deuda muy grande que estamos teniendo”.La inquietud es compartida con el Ministerio de la Producción y es por eso que Morini va a realizar algunas gestiones. “El jueves vamos a estar en La Pampa, en la reunión del Consejo Federal Lechero para ver cuál es la perspectiva que tenemos. Para nosotros si bien la lechería santafesina está estancada en 5 millones de litros, cuando tendríamos que estar en 8, pero va a crecer algo. Tenemos miedo que los precios empiecen a tirar un poquito para abajo nuevamente. Ha caído el consumo bastante, este año no sé si vamos a llegar a 190 litros per cápita, cuando el año pasado fue 201 y el anterior fue 210. Esto también nos preocupa, que tengamos excedente de leche y los precios se caigan”, manifestó el funcionario.Otro de los temas que preocupan en el sector tambero es el del elevado costo de la energía eléctrica. Córdoba puntualizó que “buscamos dividir la factura, pagarla en más etapas. Sin duda la tarifa eléctrica tiene un alto componente de impuestos, con lo cual hay que rever eso también. En el último año se triplicó el valor de la factura de energía. Un tambo que estaba pagando alrededor de $ 7.000 bimestrales se fue a $ 23.000. Con caída de producción en el medio, con mayores costos, cada vez se hace más difícil pagar en tiempo y forma esas boletas”.Como respuesta el Secretario de Lechería informó que “vamos a reunirnos con la gente de la EPE para ver qué alternativa le podemos encontrar”.