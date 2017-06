Boca quiere dar otro paso

El líder Boca buscará un triunfo en Mar del Plata que lo acerque al título de Primera División, cuando visite esta tarde a Aldosivi, en un partido correspondiente a la fecha 28. El encuentro se jugará desde las 17:45 en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Patricio Loustau y la televisación de Telefe. En la jornada anterior, disputada hace dos semanas, antes del parate por la fecha FIFA, el elenco boquense (56) goleó a Independiente en la Bombonera (3-0), alejando fantasmas y logrando sacar una buena diferencia de cuatro puntos sobre el escolta River (52) de cara al tramo final del certamen. De cara al duelo en la ciudad balnearia, los "xeneizes" buscarán mantener o ampliar esta diferencia con sus perseguidores e incluso puede consagrarse este mismo fin de semana, pero no en el Minella, ya que al menos deberá esperar el resultado de River. Para alzarse con el certamen, Boca necesita sumar los tres puntos y esperar que Banfield no le gane a Rosario Central y que River pierda con Racing. En cuanto a la formación para enfrentar al "Tiburón", el técnico Guillermo Barros Schelotto ensayaría una sola variante con respecto a la victoria sobre Independiente. En ese sentido, Ricardo Centurión, recuperado del desgarro sufrido en el último Superclásico, reemplazará a Oscar "Junior" Benítez. En tanto, el llamativo fixture que afronta el elenco marplatense estableció que debía enfrentar a los cinco grandes del fútbol argentino de manera consecutiva, aunque los resultados hasta el momento no le fueron esquivos. El primero de estos choques, tres jornadas atrás, fue con triunfo ante San Lorenzo (1-0) como visitante, y luego empató con Independiente como local (0-0) y con Racing en Avellaneda (1-1). Ahora, los dirigidos por Walter Perazzo, que tienen sólo 25 puntos y por ahora están por fuera de la zona roja del descenso, recibirán a Boca y en la próxima fecha visitarán a River.Casi al mismo tiempo, Estudiantes de La Plata recibirá hoy a Belgrano en el cual buscará volver al triunfo para intentar salir de la crisis futbolística e institucional en la que está inmerso ante un equipo necesitado de victorias. El encuentro se iniciará a las 16:15 en el estadio Centenario de Quilmes, contará con el arbitraje de Andrés Merlos, será televisado por Canal 9 y al mismo el conjunto platense arriba tras perder ante Lanús por el certamen local y haber sido eliminado por Pacífico de General Alvear en 32avos de final de la Copa Argentina. Este último resultado desencadenó la salida del entrenador Nelson Vivas, quien decidió irse luego de que le comunicaron que no le iban a renovar el contrato que vencía a fin de junio y el uruguayo Gustavo Matosas será su reemplazante a partir de la próxima semana. Estudiantes vivió una semana complicada debido a que, tras la ida de Vivas, fue designado Lucas Nardi de manera interina para conducir al plantel, pero a los dos días fue cesado debido a que trascendieron unos tuits en su cuenta oficial con fuertes críticas a Carlos Salvador Bilardo. Ante esta situación, el presidente Juan Sebastián Verón salió a revelar que le dieron "ganas de largar todo", tras lo cual indicó que para los partidos ante Belgrano, Godoy Cruz y Quilmes, Estudiantes será dirigido de manera interina por Leandro Benítez y Hermes Desio. En tanto, el elenco de Córdoba viene de caer como local ante Arsenal y se ubica en el fondo de la tabla de posiciones, por lo cual intentará conseguir una victoria.Por su parte, Sarmiento de Junín visitará hoy a Vélez ya descendido debido a los triunfos de ayer de Huracán y Temperley. El partido se jugará a las 19:30 en el estadio José Amalfitani, contará con el arbitraje de Ariel Penel, será televisado por la TV Pública y al mismo el elenco de Liniers arriba tras vencer a Tigre en la fecha pasada. Sarmiento viene de ganarle a Defensa y Justicia por el campeonato local y de derrotar a Brown de Adrogué por la Copa Argentina.Por último, Arsenal de Sarandí intentará dar un paso firme rumbo a la permanencia cuando reciba a Godoy Cruz de Mendoza, que sueña con ingresar a la Copa Sudamericana. El encuentro se disputará a partir de las 14 en el estadio "Julio Humberto Grondona" de Sarandí, con arbitraje de Pablo Echavarría y televisación de Canal 9. Los del Viaducto tienen la chance de quedar prácticamente salvados con un triunfo, ya que serían inalcanzables para Quilmes, y podrían ampliar la brecha sobre Temperley, Huracán y Olimpo. Godoy Cruz, en tanto, superó entre semana a Ramón Santamarina de Tandil y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina, lo que borró la mala actuación de la derrota contra Atlético de Rafaela, la fecha pasada.