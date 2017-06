Interesa Walter Coyette

Ante la inminente llegada de Juan Manuel Llop a Newell’s, los dirigentes de Atlético ya han comenzado en las últimas horas las charlas con algunos nombres para buscar al nuevo DT de la Crema que se hará cargo del equipo que participará en la próxima edición de la B Nacional. Uno de los que trascendió, y en el que hay un marcado interés, el de Walter Coyette, el actual técnico de Chacarita y ex jugador de Lanús, entre otros. De hecho, ya hubo algunos contactos entre las partes, aunque no hay nada concreto aún ya que el Funebrero es protagonista de la B Nacional y está luchando por uno de los ascensos a Primera División, lo que complicaría su llegada. Igualmente, esta no sería la única alternativa en carpeta, ya que la dirigencia albiceleste maneja otras opciones.