El Oficial no pudo comenzar

El Torneo Oficial de Primera División de la Asociación Rafaelina de Básquet no pudo ponerse anoche en marcha a raíz de la humedad reinante de las últimas horas que hay en nuestra ciudad y zona, lo que complica el normal desarrollo de las actividades. La decisión se tomó en horas de la tarde ante la imposibilidad de disputar los partidos y para preservar la salud de los jugadores. Cabe señalar que estaban pactados 4 partidos por la primera fecha, todos en nuestra ciudad, tras la consagración en el Preparatorio de 9 de Julio. Los mismos eran Quilmes vs. Independiente, 9 de Julio vs. Ben Hur, Peñarol vs. Libertad y Atlético vs. Unión, aguardándose ahora por la reprogramación. Este certamen, a dos ruedas y todos contra todos, buscando al segundo campeón de la temporada, llevará el nombre de "Carlos Turatti", en homenaje a quien durante más de 40 años fuera árbitro de la Asociación Rafaelina y quien nos dejara físicamente en junio del 2015.