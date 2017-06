El Gobierno restablecerá las pensiones por discapacidad

BUENOS AIRES, 16 (NA). - La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció ayer que la próxima semana se restablecerán "todas aquellas pensiones" a personas con discapacidad que hayan sido suspendidas "por error de aplicación de criterio". En medio de la polémica por el recorte de este subsidio y luego de que la Justicia dictara varios fallos a favor de los beneficiarios, la funcionaria nacional aclaró que las pensiones se "van a estar recibiendo la semana que viene" y pidió "tranquilidad" a los afectados."Las familias que reciben una pensión por discapacidad la seguirán cobrando", subrayó Stanley en un comunicado. A la vez, cuestionó la "utilización política de este tema por parte de mafias que lucran con el clientelismo" y agregó: "Lo primero que queremos es transmitir tranquilidad al respecto y que hay un millón y medio de familias que reciben una pensión en la Argentina y que la van a seguir cobrando".Tras la fuerte polémica que generó la medida del Gobierno, que este jueves derivó en una movilización en rechazo en el Obelisco, el Ministerio anunció que dará marcha atrás con la quita de parte de los subsidios, aunque no dio detalles de cómo será el mecanismo para determinar qué pensiones se cortaron por "error".Antes de la confirmación oficial, la diputada socialista y vicepresidenta de la comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Gabriela Troiano, afirmó que Stanley le había asegurado que las pensiones se restablecerían y se derogaría el decreto 432, que había sido firmado en 1997 por el expresidente Carlos Menem para recrudecer los controles en los beneficiarios. "Aparentemente, lo que se está informando a las personas desde Anses, sobre que llamen a partir del mes de agosto, no es una versión oficial, así que para trasmitir a todas las personas con discapacidad que hayan sufrido la quita de la pensión, que (Stanley) volvió ratificar el compromiso de restituir y derogar el decreto 432 para las personas con discapacidad", subrayó Troiano.En un comunicado, la socialista destacó que "ya existen varios fallos en Neuquén, Río Negro y Mar del Plata, donde la justicia fue en contra del decreto aplicado". "Es importante hacer el diagnóstico psicosocial para ver la real situación de las personas con discapacidad que reciben la pensión, que no tienen trabajo y que el Estado no se preocupa por cumplir con el cupo del 4 por ciento de personas con discapacidad", aseguró la legisladora.La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar que interpuso el diputado nacional del Frente para la Victoria Martín Doñate en defensa de Miguel Bravo, un vecino de Valle Medio, Río Negro. "La suspensión fue compulsiva, por una vía de hecho sin ningún tipo de procedimiento administrativo ni notificación o fundamentación, y ha impactado en cientos de rionegrinos que están desesperados porque eran lo poco que tenían para poder comer, comprar medicamentos, pagar un alquiler, para poder vivir", señaló Doñate.En ese caso, el juez federal de General Roca, Hugo Greca, ordenó al Ministerio de Desarrollo Social que deje de inmediato sin efecto la suspensión del beneficio de Bravo y continúe con su regular pago.En tanto, el magistrado federal de Rosario Aurelio Cuello Murua también dio lugar a la medida cautelar presentada por Silvia Settetrombe, con el patrocinio del abogado constitucionalista y dirigente local Roberto Sukerman, y ordenó que Desarrollo Social restituya inmediatamente su pensión no contributiva por invalidez y le pague los haberes no cobrados desde mayo. "Esperábamos esta resolución. La suspensión de las pensiones va contra la Constitución y los tratados internacionales. Es otro intento por parte del Estado Nacional de llevarse por delante un derecho de los ciudadanos", señaló Sukerman.Por lo pronto, la campeona paraolímpica de Río de Janeiro 2016 Yanina Martínez anunció este jueves que recuperó su pensión por discapacidad, la que le había sido retirada en los últimos días. En su cuenta de Facebook, la campeona en los 100 metros confirmó que su situación fue resuelta "positivamente", pero de todas formas respaldó la movilización de personas con discapacidad al Obelisco, en reclamo por la restitución de todas las pensiones.PROTESTA ENEL OBELISCOCientos de discapacitados, familiares de ellos y representantes de organismos sociales y sindicales se concentraron en la Plaza de la República, frente al Obelisco, para repudiar el recorte de pensiones realizado por el Gobierno. Los organizadores de la movilización apuntaron contra la ministra Stanley y contra la vicepresidenta Gabriela Michetti, a quien acusaron de "olvidarse que es discapacitada".Cerca de las 18:00 comenzaron a llegar al lugar las múltiples familias que acompañaron el reclamo, convocado a través de las redes sociales y encabezado por agrupaciones sindicales. En el lugar, la gente levantaba los carteles que criticaban las suspensiones en el beneficio y también directamente al presidente Mauricio Macri, a quien le pedían "pará la mano" y aclaraban que "el límite son los discapacitados".Grupos de personas mudas formaron un círculo para poder verse mientras se comunicaban a través del lenguaje de señas, mientras madres acompañaban a sus hijos con síndrome de Down y la multitud le habría paso a la gente que llegaba en sillas de ruedas o con muletas.En medio de la protesta y con micrófono en mano, trabajadores de la CTA y de ATE con capacidades diferentes criticaron a la ministra Stanley y señalaron que debe tener "la discapacidad más grande en el corazón".