“Momento de construir una ciudad entre todos”

La carrera pre-electoral está en marcha y es momento de comenzar a escuchar las propuestas que los dirigentes políticos de la ciudad tienen en mente para acceder a una de las bancas del Concejo Municipal que estará en juego. En este sentido ayer recibimos en nuestra redacción a los máximos referentes de una de las listas de Proyecto Santafesino (ex Frente Renovador), en este caso de "100% Renovador", que tendrá a Juan Tschieder y Andrea Steinberger a la cabeza. Estos competirán en las PASO con la lista “Renovando Rafaela”, que contará con Graciela Maubé como primera candidata.Juan Tschieder comenzó relatando sobre el nacimiento de esta propuesta: “Surge en 2015, cuando me tocó ser candidato dentro del espacio del Frente Renovador. Continuamos dentro del espacio ya que este no es solamente un trabajo en fecha de elecciones”.Sobre la situación política actual en la ciudad Juan puntualizó que “vemos un Concejo que está vacío, una de las funciones fundamentales del concejal es controlar y vemos que no está sucediendo. Por eso queremos de una vez por todas hacernos cargo de temas de seguridad. Creemos que acá falta voluntad política para hacerse cargo de esta situación".Por su parte Andrea Steinberger, artista, cantante, oriunda de Angélica, con experiencia en distintas instituciones de la ciudad, expresó que “es un altísimo honor ser parte de este grupo de trabajo pero además ser precandidata a concejal no es un hecho menor en mi vida. Lo hago con absoluta y total seguridad”.Su trabajo como asistente jurídica le permitió en los últimos años estar cerca de casos laborales, previsionales y referidos a violencia de género, experiencia que considera vital para encarar una tarea pública. “Desde nuestro estudio jurídico hemos logrado el año pasado el primer botón de pánico para un caso muy relevante de la ciudad, que fue de público conocimiento. Con nuestra gestión hemos logrado que esta mujer que fue violentada pueda tener de alguna manera contención. Fue el primer y único botón de pánico de la ciudad, que se utilizó efectivamente”.Por otra parte, Juan manifestó que “es momento de construir una ciudad entre todos. Los errores o las cosas que no se han hecho hay que analizarlas, las cosas que se hicieron mal hay que mejorarlas, las que se hicieron bien hay que dejarlas. Pero más allá de eso me parece que nosotros venimos desde mi corta edad y la experiencia que tiene Andrea, queremos venir a plantar una estaca y decirles a los vecinos que realmente estamos preocupados”.Andrea contó sobre su rol dentro del grupo de trabajo que “me toca ser la mujer y soy una mujer común, que va a representar a la mujer común. Eso es muy bienvenido por la gente. Juan tiene un trabajo territorial muy amplio y un conocimiento de la política y de la necesidad de la ciudad muy acabado. Yo vengo a aportar todo lo otro, la mirada de la mujer. No somos temperamentales, somos muy apasionados. Estamos seguros que es de esa manera y convencidos que la gente nos va a estar acompañando”, cerró Andrea.