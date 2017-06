Panorama Político

SE ELIGEN AMIGOS

PARA EL CLUB

"El Concejo es un club de amigos", disparó el ex presidente del cuerpo legislativo y líder del gremio de los mecánicos, Jorge Maina, en una muy buena entrevista publicada el pasado lunes por este Diario. Sin ocultar su decepción con el Intendente, el dirigente se siente afuera del proyecto político en el que fue protagonista durante años ya sea como jefe de Gabinete o como concejal.

Lo concreto es que esta semana se presentaron las listas para elegir cinco amigos para el Concejo, que tiene 10 integrantes pero 5 de ellos concluyen sus mandatos en diciembre. Jorge Muriel y Marcelo Lombardo (los del PJ), Lalo Bonino (Cambiemos), Natalia Enrico y Germán Bottero (ambos Frente Progresista), transitan sus últimos meses como concejales.

Sin embargo, lo más probable es que Muriel, Bonino y Enrico sean reelectos después de las generales de octubre, por lo que sólo habría dos caras nuevas en el sexto piso donde tiene su sede el parlamento ciudadano. Es decir, dos nuevos socios del club de amigos en términos de Maina.

Ahora bien, hay que esperar la oficialización de las listas presentadas el pasado lunes por parte del Tribunal Electoral de la Provincia, lo cual operará este sábado. Si no hay sorpresas, habrá 20 listas que competirán en la categoría de concejales porque una dará marcha atrás (impulsada por radicales del Grupo Universidad, que tienen a José Corral y Mario Barletta como referentes) porque quien podría haberla utilizado, Leonardo Viotti, finalmente se inscribió en Cambiemos para pulsear con Bonino.



CAMPAÑAS NO

TAN LIMPIAS

En las redes sociales o por sistemas de mensajería instantáneas se viralizan imágenes ligadas a distintos precandidatos a concejales de Rafaela. Y en este sentido los protagonistas de la interna de Cambiemos picaron en punta: nadie se olvida de un accidente de tránsito que tuvo como protagonista a Bonino un domingo al alba en la prolongación de calle Río de Janeiro cuyas explicaciones nunca fueron consistentes. Los memes se actualizan permanentemente. Y por el otro lado, apenas Viotti confirmó su precandidatura apareció una copia de un mensaje en su Facebook en el que declaraba, luego que el radicalismo se pronunció a favor de aliarse con el PRO para constituir Cambiemos en la recordada convención de Gualeguaychú: "Estábamos a favor de una política de alianzas, pero no como se fue dando. Para nosotros Mauricio Macri representa lo peor de la década del noventa, las privatizaciones, la derecha..."

Ahora el joven ¿ex funcionario? provincial deberá recalcular su posición y exponer sus argumentos para explicar el giro. Quizás una charla con el "viejo zorro" de Luis María Telesco le brinde algunas herramientas sugirieron desde el Comité radical.

Y decimos ex funcionario porque Viotti, en una entrevista que brindó a Radio Galena ayer por la mañana, expresó que el viernes de la semana pasada puso se renuncia a disposición del Gobernador a su cargo de subsecretario de Articulación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia. "No solo que acepté la decisión orgánica del partido, sino que me convencí más allá de las diferencias que tengo que el Presidente de Macri, que lo mejor que podemos hacer es apoyarlo porque si le va bien los que ganan son los argentinos", sostuvo Viotti al explicar su cambio. "Si él (Miguel Lifschitz) considera que no debo formar parte de su equipo técnico no tengo problemas en que acepte la renuncia", agregó.



PRECANDIDATOS

BIEN UNIDOS

En el otro extremo de Bonino y Viotti se encuentran los precandidatos del Frente Progresista, Cívico y Social: la socialista Natalia Enrico, el radical Jorge Odetti y el demoprogresista Alejandro Zeballos llegaron al punto de compartir reuniones de trabajo conjuntas para unificar la agenda de campaña. Con una foto juntos y declaraciones dulces proyectan una campaña de lo más amigable con azúcar y sin pimienta.

Está claro que para el FPCyS los adversarios, más allá de las primarias, no están adentro sino afuera: el PJ y Cambiemos.



LLUVIA DE

PRESENTACIONES

El domingo 13 de agosto es la fecha de las elecciones primarias. Y de ahora en más comienza la ronda de presentaciones de las 20 listas que disputarán por 5 bancas del Concejo Municipal. En primer turno, el Partido de Acción Municipal (PAM) con la docente Cecilia Perini a la cabeza, mostrará a todos los integrantes de la lista hoy en una conferencia de prensa prevista para las 19, en la que además intentará aclarar que Lolo Bauducco ya no está vinculado al espacio. Es que el locutor dijo esta semana que inscribió la lista para no perder el sello pero que la retiraría antes de las elecciones, lo cual luego fue desmentido por el apoderado de la misma, un dirigente cercano al justicialismo local.

En tanto, el lunes el ex gobernador y titular de la Cámara de Diputados de la Provincia, Antonio Bonfatti, será el invitado de honor a la presentación en sociedad de los miembros de la lista socialista del FPCyS, con Enrico y la profesora Carolina Pelegry como figuras más representativas. Al respecto, el ex titular de la Casa Gris llegará después de una larga gira por la Patagonia donde brindó diversas charlas pero en carácter del presidente del Partido Socialista a nivel nacional.

El miércoles ya agendaron su lanzamiento Rubén Bossana, Sergio Grazioli y Gisel Boidi, los tres primeros de la lista "Mística y Dignidad Peronista", una de las cuatro que jugarán dentro del PJ (las otras tres son encabezadas por Muriel, Florencia Armando -Movimiento Evita- y Leonardo Parra). Será un día después de la visita a Rosario por el acto del Día de la Bandera del presidente, Maurico Macri, a quien cuestionan en gran medida.

Cabe recordar que la semana pasada ya salió a la luz la lista impulsada por el intendente, Luis Castellano, y que encabezan el actual edil Jorge Muriel y la subsecretaria de Salud, Brenda Vimo (en algún momento nadie podía asegurar el orden que ocuparían en la boleta, pero se terminó por decantar a favor del comerciante y dirigente cooperativo).



MARCHE UNA

ENCUESTA, O DOS

Tras la confirmación de las precandidaturas para el Concejo y si se mantienen las 20 listas, entonces los encuestadores tendrán un gran lío a la hora de salir a consultar. Primero los partidos van a tener una enorme ansiedad para ver en qué posición arrancan la campaña los 20 postulantes. Pero póngase en el lugar de los ciudadanos cuando le pregunten si conoce a fulano, sultano y mengano candidatos a concejal... está naciendo una comedia de enredos a la italiana.