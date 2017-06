Pilar: Sorpresivo bloqueo de Camioneros a la “Lehmann”

La tranquila mañana de jueves en Pilar se vio alterada por una protesta gremial que tuvo como epicentro la planta que tiene la Cooperativa “Guillermo Lehmann” en esa localidad. Un grupo de sindicalistas enrolados en Camioneros impidió desde las primeras horas de la mañana y hasta pasado el mediodía el ingreso o egreso de vehículos del establecimiento, en una acción motivada por el despido de tres trabajadores.

En este caso la “Lehmann” se vio involucrada en un conflicto que no tenía origen en la misma, ya que los trabajadores no pertenecían al plantel de la cooperativa. Según pudimos averiguar los choferes pertenecían a la empresa Dalmasso y Supertino S.R.L., oriunda de María Juana. Una vez que los ponen en aviso a los trabajadores el sindicato comprueba que dos de ellos habían brindado servicio con sus camiones a la sucursal Rafaela de la cooperativa “Guillermo Lehmann”, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el transporte de granos.

Al mantener un conflicto con la empresa transportista que los despidió y que no se hacía cargo en forma total de la indemnización, ya que los camioneros utilizaban sus vehículos para prestar servicios a terceros, como la cooperativa. Por ello el sindicato se acercó hasta Pilar a reclamar que la “Lehmann” era socialmente responsable de la situación laboral de los choferes, por lo que debía hacerse cargo parcialmente de la indemnización.

La cooperativa, luego del asesoramiento legal respectivo, rechazó esa moción del sindicato, lo que motivó que los gremialistas bloquearan la planta.

En horas del mediodía se realizó una reunión entre los abogados de la cooperativa y de la empresa de María Juana junto al sindicato, para intentar de destrabar el conflicto. Se llegó a buen puerto y por ello hoy los trabajadores y la empresa Dalmasso y Supertino firmarán el acuerdo correspondiente en el Ministerio de Trabajo de la Provincia, convenio que será refrendado por Camioneros y también por la Cooperativa. Los términos del convenio incluirían el acuerdo económico para la salida de los trabajadores.



COMUNICADO OFICIAL



La Cooperativa se vio envuelta en una situación inesperada y sin ninguna responsabilidad en el conflicto en cuestión. De cualquier manera se movió rápidamente y, lejos de desentenderse de la situación más allá que no le compete, será parte del acuerdo entre los trabajadores y la empresa transportista.

En horas de la tarde emitió el siguiente comunicado: “Informamos que en horas del mediodía, y tras reuniones mantenidas por el Dr. Héctor Gonem, asesor letrado de la Cooperativa, con el abogado de la firma transportista Dalmaso y Supertino SRL, se llegó a un entendimiento con los choferes que esta firma había despedido.

Dicho acuerdo entre los choferes y la empresa transportista será firmado en el día de mañana en la Secretaría de Trabajo de Santa Fe, convenio que será refrendado por el Sindicato de Camioneros y por la Cooperativa Guillermo Lehmann.

De este modo finaliza el conflicto que había provocado, esta mañana, el bloqueo, por parte del Sindicato de Camioneros, del Complejo Agroindustrial de la Cooperativa Guillermo Lehmann.”