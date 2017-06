Los chicos pobres

En realidad no hace falta que venga la UNICEF -organismo de las Naciones Unidas para la infancia- a decirnos que en nuestro país hay niños pobres, lo sabemos de sobra, con sólo andar por las calles de cualquier ciudad. Desvalidos, desprotegidos, deambulando sin destino, esperando alguna limosna o al aguardo de poder drogarse por el infierno en que viven -si a eso se lo puede llamar vivir-, andan cientos de miles de niños. Puede haber diferencias en las cifras de este organismo internacional que dijo son 5,6 millones -con datos tomados del INDEC- o del Observatorio Social de la Universidad Católica que dio la cantidad de 6 millones que con algunos etcéteras pueden aumentar a 8 millones.

En más o en menos, es una realidad que duele en lo más profundo y que expone claramente el fracaso de todos los gobiernos de las últimas décadas, sin diferencias. Según lo sostiene la entidad internacional, de esos 5,6 millones de chicos pobres, nada menos que 1,3 millón son indigentes, la más baja de las categorías, es decir, que apenas tienen para comer. Tales cantidades establecen que una tercera parte de los niños argentinos son pobres pues en esa franja se incluye el 29,7% del total, y que el 10,8% no tiene siquiera para alimentarse, constituyendo los mencionados los datos más estremecedores.

Los especialistas que elaboraron este informe titulado "La pobreza monetaria en la niñez y adolescencia en la Argentina", da cuenta que si se segmenta esta población en grupos por edades, el mayor impacto de la pobreza se encuentra entre los 13 y 17 años con el 51%, entre 5 y 12 años el 48% y entre 0 y 4 años el 45%, mientras que separando por sexo los varones tienen más altas tasas que las mujeres, con excepción la franja 0-4 años donde prevalecen las niñas como en clara desventaja.

Pero además existen otros aspectos esenciales, como por ejemplo que 80.000 dejan la escuela por verse obligados a ingresar al mercado laboral, y que la pobreza es mucho mayor cuando la jefa de hogar es una mujer o un hombre que no terminó la primaria. En tal sentido y como complementación de este informe, el Observatorio de la UCA sostiene que el 12% de la franja entre 5 a 17 años trabaja en actividades domésticas intensivas o bien en otras actividades de mercado, aún cuando están impedidas por ley para menores de 16 años. Aunque en lo que va del año se hicieron más de doscientas denuncias ante el Ministerio de Trabajo por explotación laboral infantil que el año pasado habían quedado sin condena.

Con relación a la asignación universal por hijo, que actualmente beneficia a 4 millones de chicos es mucho más efectiva entre quienes están sumergidos en la pobreza extrema llegando a casi un 30%, pero en cambio muy poco efecto tienen para revertir la pobreza general, bajando a un escaso 5,6 por ciento.

Los de menos edad están mucho más afectados por la pobreza, que va disminuyendo a medida va subiendo la franja etaria. En cuanto a la transferencia monetaria, el análisis muestra que tiene cierta incidencia pero no para resolver el problema, aspecto que debe considerarse especialmente, y además, que aún hoy en nuestro país hay 1,5 millón de chicos menores de 8 años a quienes lo le llega la ayuda de la asignación universal y que la necesitan con urgencia.

Las limitaciones entre las estimaciones tradicionales para la pobreza por ingresos habilitaron al desarrollo de indicadores que contemplen una mayor cantidad de variables/dimensiones estructurales de otra forma ignoradas en las estadísticas.

Las privaciones más importantes por su contribución al total son las de acceso a la tecnología de la información y la comunicación (televisión, telefonía o internet), la protección contra la violencia doméstica, el tiempo disponible para jugar y la salud (medido como episodios de diarrea y tos). Para el informe de Unicef Argentina, esas cuatro dimensiones explican las razones de la pobreza total infantil en el país.