Salón del Automóvil 2017: novedades, lanzamientos y todo lo que hay que saber

La máxima cita para los amantes de los autos está en marcha. Desde hoy y hasta el 20 del actual, en La Rural, se realizará el VIII Salón Internacional del Automóvil de Buenos Aires. Organizado por la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa), durante 10 jornadas los autos y todo lo que se relaciona con la industria automotriz estarán reunidos en un solo lugar y los visitantes podrán disfrutar de lanzamientos, novedades, autos históricos, servicios, actividades, pruebas de manejo y mucho más.Esta octava edición de la muestra (una de las más importantes de América y que integra el calendario de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles, OICA), se hará en los pabellones Azul, Verde y Amarillo y ocupará una superficie de más de 30.000 m2 donde fabricantes e importadores de automóviles, utilitarios, comerciales livianos, camiones y motos, autopartistas, organismos oficiales y profesionales expondrán sus últimas novedades.Entre las novedades, los visitantes van a encontrar modelos impactantes como la pickup concept Navara EnGuard, de Nissan, diseñada para apoyar misiones de rescate y emergencia, o nuevo crossover global de la firma japonesa Kicks.Citroën, en tanto, lanzará el SUV C4 Cactus, la minivan Spacetourer (un modulable para hasta ocho pasajeros) y el nuevo Jumpy.En el stand de Ford sin duda una de las atracciones será el Mustang GT 350 R, el súper deportivo GT y la pickup Raptor.Renault apostará fuerte al nuevo compacto de estilo SUV Kwid y hará la presentación regional del renovado Koleos y el Kangoo ZE que se comercializará en 2017. Todos, junto al sugestivo concept Trezor.En tanto, Fiat develará al público argentino el Argo (reemplazante del Punto) y de los motores compactos Firefly 1.0 y 1.3. El encantador convertible 124 Spider, el 500X, el 500 Abarth 595, la pickup Toro y el citycar Mobi se suman a los destacados modelos Jeep Compass, Renegade AT6 y MT, Grand Cherokee, Cherokee, Pacifica y Challenger, todos pertenecientes al Gerupo FCA.Toyota, en tanto, presentará la cuarta generación del híbrido Prius y su crossover híbrido C-HR junto con la minivan Innova para ocho pasajeros (y que se estima se comenzará a fabricar en nuestro país).Chevrolet exhibirá el fenomenal Camaro Coupé SS, el mítico muscle car que celebra 50 años.En Volkswagen se destaca el SUV Atlas con motor V6, 3.0 y 224 CV junto con los nuevos Tiguan 7, el Up! peper (motor 1.0 y 110 CV) y la Amarok V6, además, Maserati exhibe el SUV Levante y los sedanes deportivos Quattroporte y Ghibli y Audi presenta la nueva familia Q5 (Q5, SQ5 y Q5 security) y los Sport RS3 Sedán y Audi TT RS.En el área de los pesados, Scania deslumbra con su línea de camiones Streamline R400, R440 y el R620 con motor V8 y 620 cv junto con la renovada Boutique y su primera Bicicleta. Y, están las nuevas marcas que ingresan al mercado como DFSK con sus vehículos comerciales y Geely con autos pequeños y medianos.Quienes disfrutan de la adrenalina, no deben perderse la posibilidad de hacer una travesía en la pista off road en los diferentes modelos de Chevrolet, Fiat, Ford, Jeep, Nissan, Ram, Toyota y Volkswagen dispuestos para esto, así, puede entrar en contacto directo con estas 4x4, siempre acompañados por pilotos profesionales en cada recorrido.