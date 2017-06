Los cruces de los octavos

River Plate se cruzará con Guaraní de Paraguay en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que San Lorenzo se enfrentará a Emelec de Ecuador, y ambos equipos argentinos definirán en condición de local. En ese sentido, Lanús visitará a The Strongest de Bolivia, mientras que Godoy Cruz de Mendoza será local en el primer partido frente a Gremio de Porto Alegre. El sorteo se realizó con la salvedad de que cada equipo tenía un coeficiente de acuerdo a cómo terminó ubicado en la tabla general de la zona de grupos.Tras el sorteo realizado el miércoles a la noche en el Centro de Convenciones de la Conmebol en Asunción de Paraguay, los otros equipos argentinos en la competencia también conocieron a sus rivales. Los otros cruces de los octavos de final los completan Atlético Paranaense-Santos; Nacional de Uruguay-Botafogo; Barcelona ante Palmeiras, y Jorge Wilsterman con Atlético Mineiro. Los partidos de ida se disputarán en la primera semana de julio, mientras que la vuelta un mes más tarde. El calendario de partidos quedó establecido de la siguiente manera: A) Guaraní (Par) (10) - River Plate (4); B) Atl Paranaense (Bra) (13) - Santos (6); C) Nacional (Uru) (16) - Botafogo (7); D) Emelec (Ecu) (11) - San Lorenzo (8); E) The Strongest (Bol) (14) - Lanús (2); F) Godoy Cruz (9) - Gremio (Bra) (3); G) Barcelona (Ecu) (12) - Palmeiras (Bra) (5); H) J.Wilstermann (Bol) (15) - Atl. Mineiro (Bra) (1). (Los equipos que arrancan de visitante definen como local y los coeficientes se mantienen hasta el final de la competencia y determinan la localía en el partido de vuelta).Por su parte, Racing Club se cruzará con el Deportivo Independiente Medellín (DIM) de Colombia, mientras que Independiente lo hará ante Deportes Iquique de Chile, al sortearse la segunda fase de la Copa Sudamericana. En el sorteo que se efectuó en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Paraguay, los otros equipos argentinos también conocieron a sus rivales en la siguiente fase. Así, Estudiantes de La Plata se cruzará con Nacional Potosí de Bolivia; Huracán tendrá como rival a Libertad de Paraguay; Arsenal de Sarandí se medirá con Sport Recife de Brasil; Atlético Tucumán lo hará con Oriente Petrolero de Bolivia, mientras que Defensa y Justicia será contrincante de Chapecoense de Brasil. Los partidos de ida se disputarán la última semana de junio, mientras que la revancha se hará en julio. Los 16avos de final de la Sudamericana quedaron establecidos de la siguiente manera (los equipos en segundo lugar definen la serie de local): 1) Racing - DIM (Col); 2) D. Cali (Col) - Junior (Col); 3) Palestino (Chi) - Flamengo (Bra); 4) Nacional de Potosí (Bol) – Estudiantes; 5) Independiente - Dep. Iquique (Chi); 6) Bolívar (Bol) - Liga de Quito (Ecu); 7) Ponte Preta (Bra) - Sol de América (Par); 8) Fuerza Amarilla (Ecu) - Independiente Sta.Fe (Col); 9) Huracán - Libertad (Par); 10) Sport Recife (Bra) – Arsenal; 11) Fluminense (Bra) - U.Católica (Ecu); 12) Oriente Petrolero (Bol) - Atl. Tucumán; 13) Nacional (Par) - Olimpia (Par); 14) Def. y Justicia - Chapecoense (Bra); 15) Cerro Porteño (Par) - Boston River (Uru) y 16) Patriotas (Col) - Corinthians (Bra). Las finales se jugarán el 6 y el 13 de diciembre.