Tevez habló de su regreso

El delantero Carlos Tevez admitió ayer que para regresar a Boca debe recuperar "ese hambre y ambición de gloria para seguir ganando títulos", por lo que si no lo logra, dará "un paso al costado" como hizo en febrero pasado, cuando decidió emigrar al Shanghai Shenhua del fútbol de China. "Si vuelvo tengo que estar muy bien. Tengo que tener ese hambre de gloria y esa ambición de seguir ganando títulos. Me tengo que encontrar conmigo mismo. Creo que ese es el mayor desafío que tengo, si no me encuentro con ese hambre y poder seguir ayudando a Boca a ganar campeonatos doy un paso al costado como hice ahora", reconoció. En ese contexto, Tevez graficó cómo es su actualidad respecto a lo que siente como futbolista. "Es muy diferente el Tevez de Fuerte Apache al de ahora, porque cuando vas llenando la heladera, uno se aburguesa, y te empiezan a sacar la pelota y no te enojás, errás un gol y no pasa nada, y esas cosas cuando no tenías nada en la heladera no te pasaba. Yo lo reconozco, me parece que es bueno hacerlo, y ese momento es el que decidí dar un paso al costado porque no le hacía bien a Boca", sostuvo. Por último, remarcó que en la actualidad disfruta mucho más de su vida familiar porque "puedo andar en bicicleta tranquilo con mis hijos cuando en Argentina los ídolos no pueden sacar la cabeza por la ventana". Además, Tevez abrió la grieta entre dos de los máximos ídolos de Boca, al criticar duramente a Juan Román Riquelme, acusándolo de hablar desde afuera porque "es fácil" y cuestionar que levanta la voz siempre que pierde el conjunto "xeneize" y River gana.