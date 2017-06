"Reafirmar a los escritores locales"

Dando comienzo a la tercera jornada de la Semana del Libro, ayer por la mañana en la Sala IV del Complejo Cultural Viejo Mercado, se presentó la edición homenaje a Elda Massoni: La leyenda de la Flor de Paraíso, un precioso libro editado por el programa Rafaela Lee e ilustrado por la multipremiada artista Cecilia Alfonso Estevez.Cabe destacar que, aunque es universal, esta publicación se dirige de manera muy especial al público infantil, motivo por el cual fue leída por Lucía Morra ante un nutrido grupo de niños y niñas de escuelas primarias. "Elda no está presente físicamente, pero está presente acá", expresó la coordinadora del Programa Rafaela Lee, Claudia Manera, señalando el libro."Esta actividad se enmarca en una línea del Programa Rafaela Lee que tiene que ver justamente con la reafirmación de los escritores locales y con la reafirmación del objeto libro. Nos interesa que los autores locales o regionales, porque también estamos pensados en otras líneas, sean leídos desde el libro como objeto", afirmó Manera, para añadir que "hay que revalorizar al objeto libro como uno de los grandes estrategas para la comunicación, para la cultura, no desestimamos la fotocopia porque todos hemos leído en fotocopia, pero creo que el objeto libro permite reconocer el trabajo de la imprenta". En tal sentido, agregó, "aprovecho la oportunidad para resaltar el excelente acompañamiento de la edición, esta ilustradora es muy exquisita en su propuesta en cuanto a la paleta, entonces acá agradecemos al ilustrador, al editor... por eso nos gusta el libro, porque somos muchos los que formamos parte del mundo del libro y de la literatura"."El libro -concluyó- moviliza un montón de actores que no vemos. Por eso nos interesa la publicación. Ir de a poco acompañando una obra como esta que, en su momento, fue de autora. Como bien resalté al principio, ella la publicó con sus propios fondos y esto es un gran mérito. Si bien Elda tuvo publicaciones con acompañamiento del Estado, hubo algunas que fueron de edición personal: doble mérito, una gran artista que también invirtió su capital en la cultura", recordó emocionada la coordinadora del Programa mencionado.Recordamos que Elda Massoni integró durante dos décadas la Redacción de LA OPINION, teniendo a su cargo la sección cultural.