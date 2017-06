Ben Hur visita a Sportivo

Esta noche se jugarán cuatro partidos por la penúltima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, que se completará el domingo. La programación comprende los partidos entre Sportivo Norte vs. Ben Hur; 9 de Julio vs. Argentino Quilmes; Atlético de Rafaela vs. Peñarol (en cancha de Quilmes), todos estos encuentros a jugarse desde las 21:30 en primera y 20 en reserva; y Florida de Clucellas vs. Deportivo Ramona (22 en primera y 20:30 en reserva).El duelo saliente estará en Barranquitas, donde Ben Hur irá ante Sportivo por la chance de asegurar el primer puesto. Luego del empate ante Argentino Quilmes, el Lobo debe salir a ganar porque Unión acortó la distancia a tres puntos. El equipo sunchalense no jugará esta noche (lo hace el sábado por el Federal A ante Defensores de Villa Ramallo y seguramente querrá utilizar algunos jugadores del plantel en Liga), motivo por el cual el domingo cuando el Bicho Verde reciba a su clásico rival Libertad se conocerá si el Lobo puede festejar o si tendrá que definir todo en la última fecha.El elenco dirigido por Gustavo Barraza tendrá en este encuentro el ingreso de Ezequiel Kinderknecht por Luciano Kummer (suspendido), mientras que retornará Emir Izaguirre, luego de cumplir la suspensión, por Matías Caballero.Cabe mencionar que Sportivo viene realizando un muy buen torneo, ubicado en el cuarto puesto y habiendo perdido un solo partido. En la fecha pasada logró un agónico empate como local ante Atlético de Rafaela 3 a 3.En cuanto a los demás partidos, el común denominador en cuanto a objetivos será sumar, sobre todo en aquellos equipos complicados con el promedio del descenso. Son los casos de Quilmes en su visita al "9", y tanto de Florida como Ramona en su compromiso. Atlético y Peñarol buscan ir terminando con una sonrisa el Apertura.Recordemos que los partidos a disputarse el domingo serán: Unión vs. Libertad; Ferrocarril del Estado vs. Argentino de Humberto y Brown de San Vicente vs. La Hidráulica de Frontera.COPA SANTA FEDe cara al partido que Ben Hur jugará el domingo a las 15 en Clucellas ante Florida, hasta ayer no había llegado ninguna de las habilitaciones correspondientes a las incorporaciones.